للمرة الثانية منذ بدء الحرب.. الرئيس الأوكراني يطلب وساطة إسرائيل لدى روسيا

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، هي الثانية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عدة أيام.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن ”بينيت وزيلينسكي اتفقا على إبقاء قنوات الاتصال بينهما مفتوحة“، فيما لم يذكر البيان اسم روسيا، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”مكان“.

بدورها، قالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، إن ”الرئيس الأوكراني طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي لعب دور الوسيط مع روسيا“، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتقدم زيلينسكي بهذا الطلب.

وأوضحت الصحيفة، أن ”زيلينسكي، وبينت، ناقشا استمرار المساعدات الإنسانية الإسرائيلية لأوكرانيا، وبحثا الهجوم الروسي على موقع تخليد ذكرى المجزرة النازية في بابي يار في كييف“، لافتة إلى أن الرئيس الأوكراني وصف الهجوم بأنه ”عمل بربري“.

وبحسب الصحيفة، فإن ”المحلل العسكري وموفدها لتغطية الحرب في أوكرانيا، رون بن يشاي، أكد أن موقع تخليد ذكرى المجزرة النازية في بابي يار في كييف لم يتضرر أبدًا“.

و أجرى الرئيس الأوكراني اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإسرائيلي، الجمعة الماضية، وطلب منه التوسط لدى روسيا من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، وفق ما ذكرته قناة ”كان“ العبرية.

وبينت القناة العبرية، في حينه، أن الاتصال الهاتفي بين الجانبين تطرق إلى وضع القتال في أوكرانيا، وفي منطقة كييف بشكل خاص، مشيرة إلى أن بينيت عرض على زيلينسكي تقديم إسرائيل مساعدات إنسانية.

والجدير ذكره، أن تل أبيب عبّرت عن إدانتها للغزو الروسي لأوكرانيا، واعتبرت ذلك بمثابة ”انتهاك صارخ للنظام العالمي“.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، في مؤتمر صحفي، في حينه: إن“إسرائيل تدين هذا الهجوم، وهي جاهزة ومستعدة لتقديم مساعدات إنسانية إلى سكان أوكرانيا“.

وأكدت تقارير إعلامية عبرية، في وقت سابق، أن إسرائيل رفضت تزويد أوكرانيا بمنظومة ”القبة الحديدة“ المخصصة لاعتراض الصواريخ، أو أي نوع من الأسلحة.

وعلى إثر ذلك، قال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني، إن بلاده تتفهم الموقف الإسرائيلي الصعب، مضيفًا: أن“إسرائيل بحاجة للدفاع عن نفسها ومصالحها، وكييف تدعم ذلك وترحب به“، وفق قوله.

والجدير ذكره، أن جولة من المفاوضات أُجريت، الإثنين الماضي، بين روسيا وأوكرانيا ولم تسفر عن أي نتائج ملموسة.

في غضون ذلك قال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ناقشا، اليوم الأربعاء، عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا، وذلك في مكالمة هاتفية طلبها الجانب الإسرائيلي.

وأضاف الكرملين أن بوتين أبلغ بينيت أن مراعاة المصالح الأمنية لموسكو من بين الشروط الرئيسة لتسوية الصراع، مضيفًا أن الزعيمين اتفقا على مواصلة الاتصالات الشخصية.