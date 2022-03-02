موسكو تتوقع مناقشة وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في محادثات الخميس

نقلت وكالات أنباء روسية عن المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي قوله، اليوم الأربعاء، إن موسكو تتوقع وصول مسؤولين أوكرانيين إلى روسيا البيضاء للمشاركة في جولة ثانية من محادثات السلام، صباح غد الخميس، حيث من المقرر مناقشة وقف لإطلاق النار.

ونقلت وكالة تاس عن ميدينسكي قوله إن الجيش الروسي يوفر ممرا أمنيا للوفد الأوكراني.

وأعلن المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي، اليوم الأربعاء، أن وفدا أوكرانيا يتوقع وصوله صباح يوم غد الخميس إلى بيلاروسيا؛ لإجراء مفاوضات مع الجانب الروسي، موضحا أن وقفا لإطلاق النار سيكون على جدول أعمال المباحثات بين موسكو وكييف.

وقال ميدينسكي إن ”الوفد الأوكراني غادر كييف. نتوقع أن يكونوا هنا صباح غد“، مؤكدا أن الجانبين اختارا ”معا“ لإجراء المفاوضات موقعا في بيلاروسيا ليس بعيدا من الحدود مع بولندا“.

ميدانيا، كشفت روسيا، اليوم الأربعاء، عن أول حصيلة لخسائرها العسكرية البشرية خلال الحرب على أوكرانيا، معلنة مقتل 498 من عسكرييها وإصابة 1597 آخرين.

وقال المتحدث باسم الجيش الروسي إيغور كوناشينكوف، خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الروسي العام: ”لسوء الحظ، تكبدنا خسائر بين رفاقنا المشاركين في العمليات العسكرية الخاصة. قتل 498 عسكريا روسيا أثناء أداء واجبهم“ خلال الغزو المستمر منذ 24 شباط/فبراير.

وأضاف أن ”عائلات المفقودين تتلقى كل مساعدة ممكنة. وأصيب 1597 من رفاقنا“.

وبحسب المتحدث، فإن الخسائر من جانب ”العسكريين والقوميين الأوكرانيين“ بلغت ”2870 قتيلا ونحو 3700 جريح“.

في غضون ذلك، استنكر سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسيا، اليوم الأربعاء، ما وصفه بأنه ”إبادة جماعية“ ترتكبها روسيا في بلاده، وذلك خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ختام مناقشة استثنائية استمرت أكثر من يومين.

وقال السفير: ”لقد جاؤوا لحرمان أوكرانيا من حقها في الوجود نفسه، ومن الواضح أن هدف روسيا ليس فقط الاحتلال. إنها إبادة“.

وأضاف: ”من السهل التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة في وقت السلم. تعالوا ووقعوا عليه في زمن الحرب“، بعد التصويت المتوقع للجمعية العامة، ملوحًا بالكتيب الأزرق الصغير أمام ممثلي الدول الأعضاء خلال كلمته التي قوبلت بتصفيق حار.