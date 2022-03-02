تعيين فاتو بنسودا رئيسة للّجنة الأممية للتحقيق في "انتهاكات" بإثيوبيا

عيّنت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم الأربعاء، رئيسة للجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع أطراف النزاع في إثيوبيا، بحسب ما أفادت وكالة ”فرانس برس“.

وأعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان الأرجنتيني فيديريكو فييغاس في بيان في جنيف تعيين الغامبية وخبيرين آخرين هما: كاري بيتي مورونجي المحامية في المحكمة العليا في كينيا والأميركي ستيفن راتنر أستاذ القانون عضوين في اللجنة التي أنشئت حديثا.

وكانت منظمة قانونية أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أقامت دعوى ضد السلطات الإثيوبية، بتهمة ارتكاب ”انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان“ بحق مدنيين في منطقة تيغراي التي تشهد حربا دامية.

وخلال الصراع المستمر منذ 15 شهرا، صدرت تقارير عن مذابح وعمليات اغتصاب جماعي وفظائع أخرى ارتكبتها جميع أطراف النزاع، مما دفع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى إصدار أمر بفتح تحقيق في مجموعة واسعة من الانتهاكات، في خطوة نددت بها أديس أبابا.

في السياق، أعلنت منظمة ”العمل القانوني العالمي“ عن أنها ”تمثل ضحايا من تيغراي قدموا شهادات في القضية، لكن لم يتم إدراجهم مشتكين بسبب الخوف من انتقام الحكومة“.

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها، إنها ”تطالب بأن تأمر اللجنة الأفريقية إثيوبيا بوقف جميع الانتهاكات والتجاوزات ضد المدنيين في تيغراي، والسماح بوصول المساعدات الغذائية والإنسانية إلى المنطقة دون قيود، وضمان حماية حقوق الإنسان لجميع الإثيوبيين، خاصة في تيغراي“.

وأفاد بيان صادر عن محامي المنظمة بأن ”إثيوبيا مسؤولة عن مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان بموجب الميثاق الأفريقي، بما في ذلك الاستهداف العسكري للمدنيين والبنى التحتية المدنية وعمليات القتل الجماعي وخارج نطاق القانون والعنف الجنسي القائم على الجندر والاعتقال والاحتجاز التعسفيين“.

ونددت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد عقب عودتها من رحلة إلى إثيوبيا مؤخرا، شملت مناطق الصراع في تيغراي وأمهرة وعفر والمنطقة الصوماليّة، بفظائع ”لا يمكن تصورها تعيشها النساء خصوصا“، مطالبة ”بتحقيق العدالة لهنّ“.

وقالت المسؤولة الأممية في مؤتمر صحفي إن ”النساء الإثيوبيات تأثرن كثيرا، بطريقة لا يمكن تصورها“، مضيفة أنه ”في أسوأ كوابيسكم، لا يمكن تخيل ما حدث للنساء في إثيوبيا“، مشيرة إلى أنها ”شاهدت خلال رحلتها أشخاصا وقعوا ضحايا للمجاعة“.