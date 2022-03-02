كيف تؤثر حرب روسيا وأوكرانيا على الأزمة بين الصين وتايوان؟

رأت مجلة ”ناشيونال انترست“ الأمريكية أن الغزو الروسي لأوكرانيا يمكن أن يكون درسا للولايات المتحدة من أجل منع الصين من القيام بغزو مماثل لتايوان.

وأكدت المجلة في تقرير لها، أمس الثلاثاء، أن المقاومة الأوكرانية العنيفة ضد الهجوم الروسي يمكن أن يمثل درسا لتايوان نفسها، وهو أن عليها أن تسعى إلى تعزيز قدراتها الدفاعية.

وقالت المجلة في تقريرها: ”هذا لا يعني أنها ستتعرض للغزو قريبا.. الصين لن تنتهز الفرصة لمهاجمة تايوان في المدى القريب، ويرجع ذلك أساسا إلى أنها لم تكن تبحث عن فرصة للقيام بذلك، بل هي تبحث عن أسباب لعدم القيام بذلك“.

وأضافت: ”بدلا من ذلك، فإن الدرس الأكثر أهمية من الأزمة الأوكرانية فيما يتعلق بتايوان ليس بكين أو تايبيه، ولكن لواشنطن، ويتعلق الأمر بتجاهل التاريخ وإلقاء اللوم“.

المخاوف الأمنية

ولفتت المجلة إلى أن أحد الأسباب التي دفعت الرئيس فلاديمير بوتين إلى مهاجمة أوكرانيا كان حكمه بأن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين على مدى العقدين الماضيين تجاهلت المخاوف الأمنية الروسية وتصورات التهديد، لا سيما فيما يتعلق بتوسيع حلف ”الناتو“.

وأوضحت أن العديد من الخبراء رفضوا هذه الفكرة، ونفوا وجود تأكيدات في التسعينيات بأن الولايات المتحدة لن توسع ”الناتو“، وأن الأهم من ذلك رفض مزاعم بوتين بأن أوكرانيا أو توسيع ”الناتو“ يمكن أن يشكلا أي تهديد لروسيا.

وبحسب المجلة، أشار الخبراء إلى الدوافع الأخرى لسلوك بوتين باعتبارها أكثر حسما، بما في ذلك جنون العظمة وازدراء الديمقراطية والانتقام لروسيا.

مياه تحت الجسر

ورأت المجلة أن ”وحشية هجوم بوتين على أوكرانيا“ طغت الآن على العديد من هذه الحجج، لكن قضية توسّع ”الناتو“ ليست ”مجرد مياه تحت الجسر“.

واعتبرت المجلة أنه حتى حياد أوكرانيا لن يكون مقبولا لروسيا على المدى الطويل، وأن بعض الجهود لدمج أوكرانيا في مجال نفوذ موسكو كان حتميا.

وقالت: ”ولكن بالتأكيد، هذا سيكون مدفوعا جزئيا بالتصورات الروسية لسياسات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي تجاه أوكرانيا، وخاصة شكوك موسكو في أن واشنطن مصممة على منع كييف من الوقوع تحت النفوذ الروسي“.

وأضافت: ”كل هذا له صدى في حالة تايوان.. فمن وجهة نظر بكين، كان المقابل لدعم واشنطن لتوسيع الناتو في أوروبا هو احتضانها بشكل متزايد لتايبيه خلال نفس الفترة الزمنية تقريبا…. وتزامن استقلال أوكرانيا ما بعد الاتحاد السوفييتي والتطور الديمقراطي مع تعزيز الديمقراطية في تايوان وصعود الصين؛ الأمر الذي أدى بمرور الوقت إلى تحولات تكتيكية وخطابية في سياسة الصين الواحدة لواشنطن“.

ولفتت المجلة إلى أنه على سبيل المثال، أصبحت سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان تتضمن فكرة أن أي قرار بشأن مستقبل الجزيرة على المدى الطويل يجب أن يحظى بموافقة شعب تايوانن مشيرة إلى أن ذلك يعكس الحالة الأوكرانية؛ لأن بكين، مثل موسكو، تَعتبر الديمقراطية تهديدا كامنا لأولوياتها الإستراتيجية.

تذمّر الصين

ونبهت المجلة إلى أن القادة الصينيين يتذمرون بشكل روتيني من واشنطن، ويحذرونها من الآثار المحتملة لهذا الاتجاه، تماما كما حذر بوتين واشنطن لعقود من تداعيات توسع الناتو.

وقالت : ”ولكن مثلما غيّر توسع الناتو بشكل تدريجي البيئة الإستراتيجية التي تواجهها روسيا في أوروبا، فقد غيرت واشنطن وتايبيه بشكل أساسي الوضع في مضيق تايوان مع تراجع تايبيه عن إطار عمل صين واحدة، ودعم واشنطن الضمني لذلك التراجع“.

وأشارت إلى أنه مثلما تسامحت موسكو مع أوكرانيا المستقلة لمدة ثلاثين عاما؛ لأنها لم تكن متحالفة مع روسيا كجزء من مجال نفوذ الولايات المتحدة والناتو، فقد تسامحت بكين مع انفصال تايوان عن البر الرئيسي لمدة أربعين عاما؛ لأن واشنطن اعترفت بالصين باعتبارها ”الجهة القانونية الوحيدة“ في الصين، ”وتنصلت من مساعي تايوان الاستقلالية“.

سياسة الأمر الواقع

وقالت المجلة في تقريرها: ”الآن، ومع ذلك، فإن بكين ترى أن واشنطن كانت تنجرف نحو سياسة الأمر الواقع هذه تماما، وبالتالي تتعدى على مطالبات الصين الأمنية والسيادة تماما، كما أدى توسع الناتو إلى تأجيج المخاوف الأمنية الروسية“.

وتابعت : ”ولكن إذا كان مجرد احتمال ضمان أمن الناتو لأوكرانيا هو أحد العوامل المحفزة لغزو بوتين، فمن المرجح أن يؤدي إعلان التزام أمني أمريكي لتايوان إلى هجوم صيني بدلا من ردعه….قد تكون الآثار طويلة المدى لكل هذا يعتبر بديهيا“.

ورأت المجلة أن بوتين هاجم أوكرانيا بعد أن خلُص إلى أن المصالح الإستراتيجية لموسكو لم تتم معالجتها، فقد تهاجم بكين تايوان إذا خلصت في النهاية إلى أن تفاهماتها السابقة مع واشنطن بشأن قضية تايوان لم تعد فعالة.

وختمت بالقول : ”إذا حدث ذلك، فمن المحتمل أن تصاب أمريكا بالصدمة والغضب من بكين كما أصيبت من موسكو اليوم…. لكن لا ينبغي أن تكون مفاجأة كاملة.. و إذا كانت واشنطن تريد تجنب حدوث أزمة في مضيق تايوان، فعليها أن تدرس طرقا لتقويض حسابات بكين بأن استخدام القوة هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق“.