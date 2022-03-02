جونسون: أعمال بوتين في أوكرانيا تعتبر جرائم حرب

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الأربعاء، إنه يعتقد أن أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أوكرانيا تعتبر بالفعل جرائم حرب.

وأضاف جونسون أمام البرلمان: ”ما رأيناه بالفعل من نظام فلاديمير بوتين في استخدامه للذخائر التي يلقونها على مدنيين أبرياء… تعتبر في رأيي جريمة حرب بالفعل مكتملة الأركان“.

وكان مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أفاد يوم الإثنين أنه سيسعى للحصول على موافقة المحكمة لفتح تحقيق في جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا.

ورغم أن روسيا وأوكرانيا ليستا عضوين بالمحكمة في لاهاي، فقد منحتها أوكرانيا تفويضا بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بعدما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم.

وذكر خان أن ”التحقيق سينظر في انتهاكات مزعومة تعود إلى عام 2014، عندما اعترفت أوكرانيا بالولاية القضائية للمحكمة“.

وقال في بيان: ”يوجد أساس مقبول للمضي قدما في فتح تحقيق. أنا مقتنع، بشكل خاص، بوجود أساس معقول للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم مزعومة ضد الإنسانية قد ارتُكبت في أوكرانيا“.

وأضاف أنه ”في ضوء اتساع الصراع في الأيام الأخيرة، أعتزم أيضا أن يشمل التحقيق أي جرائم مزعومة جديدة تقع في نطاق سلطة اختصاص مكتبي، ارتكبها أي طرف من أطراف الصراع على أي جزء من أراضي أوكرانيا“.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أكد أمس الثلاثاء، أن قوات بلاده لن تقاتل القوات الروسية في أوكرانيا وأن التعزيزات الأخيرة كانت داخل حدود الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

وأضاف خلال زيارة إلى إستونيا، حيث نشرت بريطانيا المزيد من القوات، ”هذه ليست أكثر من إجراءات دفاعية، وهي جوهر حلف شمال الأطلسي منذ أكثر من 70 عاما”.

ومضى يقول: ”أريد أن أكون واضحا تماما في هذه النقطة، لن نحارب القوات الروسية في أوكرانيا وتعزيزاتنا مثل هذه التعزيزات هنا في تابا موجودة داخل حدود أعضاء حلف الأطلسي وهي الشيء الصحيح الذي يجب فعله”.

كما حذر جونسون من تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، قائلا إن ”أعداد اللاجئين قد تصل إلى الملايين مع فرار الناس من ديارهم“.

واعتبر في تصريحات أخرى أمس، أنه ”لا يمكن اعتبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محاورا مقبولا بعد الآن وذلك في معرض رده على سؤال عن إمكانية التوصل إلى تسوية بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء النزاع“.