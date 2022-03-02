تصاعد الجدل في إسرائيل حول ملف اللاجئين الأوكرانيين

شهدت الساعات الأخيرة تجاذبا هو الأول من نوعه بين مسؤول أوكراني وآخر إسرائيلي، على خلفية ملف اللاجئين الأوكرانيين، وفق ما تتناقله وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

واشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بالتغريدات التي تفاعلت مع القضية، وتداخل صحفيون إسرائيليون للرد على تغريدة مثيرة للجدل لوزيرة الداخلية ايليت شاكيد.

כדאי להיצמד לעובדות.

מהבוקר, הגיעו לארץ 97 נוסעים ממדינות שונות בעולם עם דרכון אוקראיני ומתוכם סורבו רק 2.

נוסעת אחת הגיעה מגיאורגיה עם זהות שאולה והשנייה הגיעה מפולין למטרות הגירה, שתיהן חזרו לארץ ממנה הן הגיעו בהתאם לכללי התעופה הבינלאומיים. — איילת שקד Ayelet Shaked (@Ayelet__Shaked) March 1, 2022

وكان السفير الأوكراني في إسرائيل يفغيني كورنيتشوك، قد عقد، الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا تحدث خلاله باكيا عن حالة من الإحباط الشديد جراء ما اعتبره ”رفض إسرائيل استقبال لاجئين أوكرانيين وتوفير رعاية طبية لجنود ومواطنين مدنيين مصابين“، وفق مزاعمه.

آلاف الشواقل

ونقلت صحيفة ”معاريف“ تفاصيل المؤتمر، والذي أشار خلاله كورنيتشوك إلى إحباط بلاده من موقف إسرائيل بشأن اللاجئين الأوكرانيين، وقال إن تل أبيب ”رفضت دخول لاجئين أوكرانيين وصلوا إليها من بولندا والمجر“.

وتابع أن السلطات الإسرائيلية ”أعادت عشرات المواطنين الأوكرانيين لدى وصولهم إلى مطار بن غوريون الدولي إلى الدول التي جاؤوا منها في الأيام الأخيرة“.

وذكر خلال المؤتمر الصحفي بأن ”آلاف الصالحين في أوكرانيا أنقذوا يهودا وقت الهولوكوست“، داعيا حكومة إسرائيل لإعادة النظر في ملف اللاجئين من منطلق إنساني.

وقال: ”إن مطالبتهم بدفع مبلغ كفالة يبلغ 10 إلى 20 ألف شيقل أمر في غاية الصعوبة، نريد مساعدتكم، لم يأتوا إلى هنا للعمل، لقد فروا من ويلات حرب“.

وذكرت صحيفة ”ماكور ريشون“ العبرية، بدورها، أن السفير الأوكراني وجه التحية لإسرائيل على خلفية إرسال شحنة من المساعدات الإنسانية، يوم الثلاثاء، إلى أوكرانيا، تضم أدوية وأغطية وغيرها.

لكنه استطرد قائلا: ”لم تطلب أوكرانيا فلاتر لتنقية المياه، ولكنها طلبت معدات دفاعية مثل الخوذات؛ لأنه يصعب الحصول عليها من أوروبا حاليا“.

ونقلت عنه أيضا: ”نشعر بحالة من الإحباط الشديد بسبب قرارات سلطات الهجرة في إسرائيل، بشأن اللاجئين الأوكرانيين، نريد الرحمة“.

قبتكم الحديدية!

وانعكست حالة الاحباط التي أعرب عنها السفير على قضية أخرى، تسببت في انتقاده المبطن للنظام الدفاعي الإسرائيلي الشهير ”القبة الحديدية“.

وسأله أحد الصحفيين خلال المؤتمر: ”ماذا عن التسريبات في بلادكم بأن كييف طلبت من إسرائيل بيعها نظام القبة الحديدية؟“.

وأجاب السفير الأوكراني: ”هذا الأمر لم يطرح أبدا مع إسرائيل، لدى الروس صواريخ مختلفة عن تلك التي يمتلكها الفلسطينيون، وعلى ما يبدو.. نظام القبة الحديدية خاصتكم لن يساعدنا“.

ولم تتجاهل وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد تصريحات السفير الأوكراني، ونشرت عبر حسابها على ”تويتر“، تغريدة، تناقلتها وسائل الإعلام العبرية أيضا، إذ جاء فيها ردا حادا ضد التصريحات المذكورة.

وكتبت شاكيد تغريدة قالت فيها: ”عليك أن تتمسك بالحقائق“، مشيرة إلى أنه ”منذ الصباح (أمس الثلاثاء) وصل إلينا 97 مسافرا يحمل جواز سفر أوكراني، لم يتم رفض دخول أحد منهم، عدا عن اثنتين“.

وفسرت سبب منع دخول سيدتين أوكرانيتين إلى البلاد، وقالت: ”أتت واحدة عبر جورجيا ووجدناها تحمل هوية مستعارة، وجاءت أخرى من بولندا وتبين أن هدفها الهجرة“.

وأكدت إنهما أعيدتا إلى البلدين اللذين جاءتا منهما، وفقا للقواعد الدولية للطيران.

مواقع التواصل

لكن على الرغم من هذا الرد، تساءل الصحفي الإسرائيلي المعروف باراك رافيد، في تعليقه على تغريدة شاكيد: ”هل دخل الباقون جميعا (عدا عن الاثنتين) بحرية أم كان عليهم إيداع 10 آلاف شيقل كفالة؟“.

כל השאר נכנסו חופשי או היו צריכים להפקיד 10 אלפים שקל ערבות לראש? — Barak Ravid (@BarakRavid) March 1, 2022

وتسبب هذا الطرح في تفاعل واسع من قبل إسرائيليين، وعقب أحدهم، ويحمل حسابه اسم Owl، إن الحديث يجري عن أمر مفزع.

وغرد قائلا: ”أنت (رافيد) طرحت موضوع مفزع. حين فر والداي العام 1939 من بولندا إلى الاتحاد السوفيتي، لم يطلبوا منهما كفالة 10 آلاف روبل“.

وتابع: ”لا أعول على الحواجز التي تضعها شاكيد، ربما على محطات التلفزة 13 و12 تكليف مراسلين بالذهاب إلى مطار بن غوريون، لمعرفة ما يدور هناك حقا مع لاجئي أوكرانيا“.

אתה מעלה נושא מזעזע. כשההורים שלי ברחו ב-1939 מפולין לבריה"מ החיילים בגבול לא ביקשו מהם ערבות של 10,000 רובל. אני לא סומך על הסכר של איילת שקד. אז אולי ערוצי טלויזיה 13 ו-12 ישלחו מישהו לנתב"ג כדי שידווחו לציבור מה מתרחש שם באמת עם הפליטים מאוקרינה ? — Owl (@old_owlbear) March 2, 2022

واقتبست الصحفية الإسرائيلية هادار غيل، من صحيفة يديعوت أحرونوت، تغريدة شاكيد، وطالبتها بالتعامل بنفس ما طالبت به الوزيرة سفير أوكرانيا، أي التمسك بالحقائق.

وغردت قائلة ردا على شاكيد: ”من الأفضل التمسك بالحقائق، بيانات سلطة الهجرة والسكان تؤكد أنه منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا وحتى الصباح (أمس الثلاثاء)، دخل إلى إسرائيل 253 مسافرا بجواز سفر أوكراني، تم رفض دخول 50 منهم (!!!)“، هكذا كتبت.

כדאי להיצמד לעובדות – לפי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה מאז פרוץ המלחמה באוקראינה ועד הבוקר, נכנסו לישראל 253 נוסעים עם דרכון אוקראיני, מתוכם סורבו 50 (!!!). https://t.co/nbhLHYZEIh — Hadar Gil-Ad | הדר גיל-עד (@HadarGil) March 1, 2022

وطالب الناشط شيمعون ناتاف، الصحيفة الإسرائيلية بضرورة تزويده بالمعطيات التي استندت إليها؛ ما أغضبها ودفعها للرد عليه باختصار: ”مثلما كتبت آنفا – سلطة الهجرة والسكان“.

لكنه لم يقتنع، وأشار إلى أنها كتبت بشكل عام، وأن عليها أن تحدد هل نشرت صحيفة هذه المعلومات أو ما شابه، دون أن يتلقى ردا جديدا.