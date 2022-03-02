مدير وكالة الفضاء الروسية: اختراق الأقمار الصناعية يدعو للحرب

أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستتعامل مع أي اختراق لأقمارها الصناعية كمبرر للحرب، وفق ما نقلت عنه وكالة ”إنترفاكس“.

وقالت الوكالة، إن دميتري روجوزين، مدير عام مؤسسة ”روس كوسموس“ نفى التقارير الإعلامية التي ذكرت أن مراكز مراقبة الأقمار الصناعية الروسية قد تم اختراقها بالفعل وسط غزو موسكو لأوكرانيا في حين حذر من أي محاولات لذلك.

و أكد دميتري روجوزين، أن ”تعطيل الأقمار الصناعية التابعة لأي بلد هو في الواقع … سبب للحرب“.

وأشار إلى أن ”مؤسسة روس كوسموس تريد من شركة التكنولوجيا البريطانية (وان ويب) أن تقدم ضمانات بأن أقمارها الصناعية لن تُستخدم ضد روسيا“.

وتابع ”روجوزين“ قائلا: ”إذا لم يتحقق ذلك فإن روسيا ستلغي عملية الإطلاق المقررة لنحو 36 قمرا صناعيا لشركة وان ويب من قاعدة بايكونور الفضائية التي تستأجرها روسيا من قازاخستان دون تقديم تعويض لوان ويب“.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، قد أكد أن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى تحقق أهدافها، بحسب وكالة ”رويترز“ للأنباء.

وقال شويغو، إن ”الهدف الرئيس لموسكو، هو حماية نفسها من التهديدات التي يصنعها الغرب“، مضيفا أن ”روسيا لا تحتل الأراضي الأوكرانية“.

واليوم الأربعاء، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن روسيا ألغت طلبا لعبور أربع سفن حربية المياه التركية إلى البحر الأسود بناء على طلب تركيا، وإن ذلك القرار اتخذ قبل أن تغلق أنقرة المضيق بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولتركيا، العضو في حلف الشمال الأطلسي، حدود مشتركة مع أوكرانيا وروسيا في البحر الأسود، وتربطها علاقات طيبة بالبلدين، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وقالت أنقرة، إنها أغلقت مضيقي البوسفور والدردنيل بمقتضى اتفاقية مونترو لعام 1936 التي تسمح لها بتقييد عبور بعض السفن الروسية.

وتعفي تلك الاتفاقية السفن العائدة إلى قواعدها من القيود.

وأكد جاويش أوغلو، الثلاثاء، مجددا أن تركيا لن تنضم إلى الحلفاء الغربيين في فرض عقوبات اقتصادية على روسيا.

ورغم علاقات التعاون الوثيق مع روسيا فقد باعت تركيا لكييف طائرات مسيرة ووقعت اتفاقا للمشاركة في إنتاج المزيد منها؛ ما أثار غضب موسكو.