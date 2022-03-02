مسؤول أوكراني ينفي سيطرة القوات الروسية على خيرسون

قال مستشار للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن روسيا لم تسيطر على خيرسون، وإن معارك شوارع تدور في الميناء الجنوبي الذي يقع عند مصب نهر دنيبر في البحر الأسود.

وأضاف المستشار أوليكسي أريستوفيتش أن ”المدينة لم تسقط، جانبنا مستمر في الدفاع“.

وكانت وكالة الإعلام الروسية ذكرت نقلا عن وزارة الدفاع يوم الأربعاء، أن القوات الروسية سيطرت على مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تسجيل مصور، اليوم الأربعاء، إن روسيا تهدف إلى محو أوكرانيا وتاريخها وشعبها مع بدء اليوم السابع من غزو موسكو لجارتها بقصف عنيف لمدينة ماريوبول الساحلية.

وتحولت موسكو إلى شن ضربات على المدن الأوكرانية، يوم الثلاثاء، وتأهبت على ما يبدو للتقدم صوب العاصمة الأوكرانية كييف مع تشديد الغرب للخناق الاقتصادي حول روسيا ردا على غزوها أوكرانيا.

لكن زيلينسكي قال، إن ”رد الغرب ليس كافيا، ودعا إلى مزيد من الدعم الدولي بما في ذلك مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي“.

وقال الرئيس الأوكراني، إن ”قرابة ستة آلاف جندي روسي قتلوا حتى الآن“، مضيفا أن ”هذا ليس وقت التحلي بالحياد“.

وفي إشارة إلى القصف الذي وقع أمس الثلاثاء، في كييف بالقرب من بابي يار، ذكر زيلينسكي أن ”هذه الضربة تبرهن لكثير من الناس في روسيا أن كييف (مدينة) غريبة تماما (بالنسبة لهم)“.

وقال ”إنهم لا يعلمون شيئا عن كييف، عن تاريخنا لأنهم (الروس) جميعا تلقوا أوامر بمحو تاريخنا ومحو بلدنا ومحونا جميعا“.

وذكرت السلطات المحلية اليوم، أن مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا على بحر آزوف تتعرض لقصف متواصل وغير قادرة على إجلاء الجرحى.

إلى ذلك، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مستشار للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قوله، إن الجولة الثانية من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا ستجرى يوم الأربعاء.

وقالت ”تاس“ إن المستشار أوليكسي أريستوفيتش كان يتحدث على قناة أوكرانيا 24 التلفزيونية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن أسلحة نووية ستستخدم ودمارا واسعا سيحل إذا نشبت حرب عالمية ثالثة.

وأضاف لافروف أن روسيا، التي شنت ما وصفته بأنه عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا الأسبوع الماضي، ستواجه ”خطرا حقيقيا“ إذا حصلت كييف على أسلحة نووية.