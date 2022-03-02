"نيوزويك": أمريكا قد تشن حربا "سرية" بطائرات مسيرة في أوكرانيا

قالت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية نقلا عن مسؤولين، إن عدم قدرة روسيا على السيطرة على الأجواء فوق أوكرانيا يقدم فرصة محتملة للولايات المتحدة للقيام بحملة سرية تشمل طائرات بدون طيار.

ونقلت عن المسؤولين قولهم، إنه ”مع وجود فوضى على الأرض في أوكرانيا سيكون من الممكن التعتيم على من كان يقود أنظمة القتال الجوية غير المأهولة وفي الوقت نفسه تجنب التنكر لوعود الرئيس جو بايدن العلنية بعدم إرسال قوات أمريكية لمواجهة الجنود الروس“.

وقال ضابط مخابرات أمريكي كبير، إن ”بيان بايدن بشأن عدم وجود أعضاء في الخدمة الأمريكية في أوكرانيا يفتح الباب على مصراعيه للطائرات بدون طيار السرية وكذلك القوات شبه العسكرية التابعة لوكالة المخابرات المركزية في البلاد“.

وأضاف: ”من بين الأهداف المحتملة المشار إليها قافلة روسية تتجه حاليا نحو كييف وتمتد بطول 40 ميلا، وبحكم الضرورة، من المرجح أن تكون مثل هذه العملية محدودة النطاق لتجنب اكتشافها من قبل موسكو“، مشيرا إلى أن الروس ليس لديهم الوقت للتحقيق، ويمكن للولايات المتحدة أن تدّعي أن الطائرات بدون طيار قد تم التبرع بها لأوكرانيا“.

ولفتت المجلة إلى أن الولايات المتحدة ولا أي دولة أخرى في حلف ”الناتو“ تدعم الجيش الأوكراني بطريقة مباشرة، فيما شدد بايدن نفسه على المخاطر المرتبطة بحرب إطلاق نار بين الولايات المتحدة وروسيا أكبر قوتين نوويتين في العالم.

ونقلت المجلة عن المسؤولين قولهم، إن ”مثل هذه الخطة ليست قيد الدراسة حتى الآن إلا أن مسؤولين آخرين أكدوا قدرة الولايات المتحدة على القيام بذلك“.

ولفتت إلى أن أحد كبار مسؤولي الاستخبارات يشكك في قدرة موسكو على تحديد مصدر مثل هذه العملية في حال حدوثها ، قائلا إن ”الأداء غير الكَفؤ لروسيا في أوكرانيا يزيل مخاوف كثيرة“ من مثل هذا الخطر.

وقال: ”لا يمكنك التعرف على طياري الطائرات بدون طيار عندما يتم إسقاطهم، ومن الصعب للغاية التعرف عليهم أثناء الطيران“.

وصرح مسؤول كبير في البنتاغون للصحفيين خلال مؤتمر صحفي، الإثنين الماضي، أنه على الرغم من أن جيش موسكو الأكبر والأفضل تجهيزا مقارنة بالجيش الأوكراني، فإن ”الروس لم يحققوا تفوقا جويا على البلاد بأكملها“.

وأشار المسؤول إلى أن الوضع ”يتغير“ مع ذلك؛ إذ من المتوقع أن تكثف روسيا، التي تمتلك قدرات حربية باليستية وإلكترونية كبيرة لم يتم إطلاق العنان لها بالكامل في الحرب، من حملتها ضد المنصات الجوية والمضادة للطائرات الأوكرانية.

وتابع: ”لم يتمكن الروس من السيطرة على المجال الجوي، لكن بالطبع، نتوقع منهم محاولة استهداف تلك القدرات الدفاعية للأوكرانيين“.