المستشار الألماني: الحكومة الإسرائيلية بالكامل ستزور برلين

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن مجلس الوزراء الإسرائيلي بالكامل وافق على القدوم إلى برلين لإجراء محادثات حكومية.

ولم يذكر شولتس، موعدا للزيارة خلال مؤتمر صحفي في القدس، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وفق ما ذكرت ”رويترز“.

هذا وأجرى المستشار الألماني، الأربعاء، أول زيارة له إلى إسرائيل منذ توليه منصبه، والتي تتزامن مع الهجوم الروسي على أوكرانيا، وجهود دولية من أجل إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وبشأن الاتفاق النووي، شدد شولتس، خلال المؤتمر الصحفي، على أن التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني ”لا يحتمل مزيدا من التأجيل“.

وقال: ”نتطلع إلى التوصل إلى اتفاق في فيينا، حان الوقت الآن لاتخاذ قرار لا ينبغي تأجيله أكثر من ذلك“.

ورأى شولتس أن ”الوقت حان لنقول نعم لما يمثل حلا جيدا ومعقولا“، وفق ما نقلت عنه ”فرانس برس“.

واستأنفت كل من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وإيران وروسيا في تشرين الثاني/نوفمبر، مع مشاركة غير مباشرة للولايات المتحدة، المباحثات من فيينا في محاولة لإحياء الاتفاق.

وأكد بينيت أنه ”منزعج بشدة“ من الخطوط العريضة للاتفاق الذي قد يرى النور قريبا.

ويتضمن الاتفاق تحفيف العقوبات عن إيران مقابل قيود صارمة على برنامجها النووي ومنعها من حيازة سلاح نووي.

ولطالما نفت طهران سعيها لذلك.

وترفض إسرائيل التي لا تعترف رسميا بامتلاكها القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط الاتفاق، وتخشى وصول إيران قريبا إلى ”عتبة النووي“، أي أن يكون لديها ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة ذرية.

وترى الدولة العبرية، أن تخفيف العقوبات عن طهران سيعزز من عائداتها التي ستستخدمها لشراء أسلحة لوكلائها في الشرق الأوسط وخاصة حزب الله في لبنان.

وكان شولتس، زار بعد وصوله إلى إسرائيل، النصب التذكاري للمحرقة النازية رفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، حيث وضع إكليلا من الزهر.

ويلتقي المستشار الألماني لاحقا وزير الخارجية يائير لبيد، كما يزور البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).

وأتى لقاء شولتس، وبينيت، اللذين توليا منصبهما حديثا نسبيا في وقت يشهد العالم أحداثا متسارعة.

وانتخب شولتس، لمنصب المستشارية الألمانية في كانون الأول/ديسمبر 2021، خلفا لأنغيلا ميركل.

أما بينيت فأطاح الصيف الماضي، برئيس الوزراء السابق والمخضرم بنيامين نتنياهو بعدما أمضى حوالى 12 عاما في هذا المنصب.