أوكرانيا: نبحث إجراء جولة ثانية من المحادثات مع موسكو

أعلن مستشار الرئيس الأوكراني، ميخائيلو بودولياك، لوكالة ”رويترز“، اليوم الأربعاء، أن إجراء مزيد من المحادثات مع روسيا ”قيد المناقشة“، وأن هناك حاجة إلى جدول أعمال يتناول قضايا جوهرية.

وردا على سؤال حول موعد الجولة الثانية من المحادثات قال، بودولياك ”إنها قيد المناقشة في الوقت الحالي.. هناك حاجة إلى جدول أعمال يتناول قضايا جوهرية“.

من جهته، قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن الوفد الروسي مستعد لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا، في اليوم السابع لغزو موسكو هذه الدولة المجاورة الموالية للغرب، وفق ما أوردته، وكالة ”فرانس برس“.

وأوضح الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف ”وفدنا سيكون جاهزا لمتابعة المحادثات“ مشيرا إلى أن الوفد يتوقع استئناف المحادثات، مساء اليوم الأربعاء.

وكانت وكالة ”تاس“ الروسية للأنباء، نقلت عن مصدر حكومي روسي، قوله، أمس الثلاثاء، إنه من ”المقرر عقد الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأوكرانية، الأربعاء“.

يأتي ذلك بعد الجولة الأولى من المفاوضات، التي جرت، يوم الإثنين الماضي، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، فيما قال الجانبان إنهما سيجتمعان مرة أخرى في الأيام المقبلة.

كما جاء الإعلان عن الجولة الثانية، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، أن بلاده تجري محادثات مع حلفائها بشأن دعم دفاعاتها الجوية.

وكان عضو بالوفد الأوكراني خلال محادثات وقف إطلاق النار مع روسيا، قال، الإثنين الماضي، إن ”المفاوضات كانت صعبة وإن الجانب الروسي كان متحيزا“.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولياك على موقع ”تويتر“ بعد حضوره المحادثات بالقرب من حدود روسيا البيضاء، إن ”الجانب الروسي للأسف لا يزال لديه وجهة نظر متحيزة للغاية للعمليات المدمرة التي شنها“، وفق ”رويترز“.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في تسجيل مصور، اليوم الأربعاء، إن ”روسيا تهدف إلى محو أوكرانيا وتاريخها وشعبها“، مع بدء اليوم السابع من غزو موسكو لجارتها بقصف عنيف لمدينة ماريوبول الساحلية.

وتحولت موسكو إلى شن ضربات كثيفة على المدن الأوكرانية، وتأهبت على ما يبدو للتقدم صوب العاصمة الأوكرانية كييف، مع تشديد الغرب للخناق الاقتصادي حول روسيا ردا على غزوها أوكرانيا.