"وول ستريت جورنال": بايدن أهدر فرصًا عديدة في خطاب "حالة الاتحاد"

اعتبرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أهدر الفرصة في العديد من القضايا، خلال خطاب ”حالة الاتحاد“ الذي ألقاه مساء الثلاثاء.

وقالت الصحيفة في تحليل لها، ”دعم بايدن أوكرانيا بالكلمات، في ظل الحرب التي تشنها روسيا منذ الخميس الماضي، ولكنه لم يقدم أي تعديل في السياسات الدفاعية أو الداخلية“. مضيفة أن ”بايدن ليس المستشار الألماني أولاف شولتس، حيث انقلب الأخير على عقود من سياسات الدفاع والطاقة اليسارية في ألمانيا، خلال الأسبوع الجاري، بعد قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا“.

وتابعت ”وول ستريت جورنال“: ”كانت الفرصة سانحة أمام بايدن لفعل الشيء ذاته خلال خطاب حالة الاتحاد، ولكنه لم يستغلها، وظل على ذات المسار السياسي لعامه الأول في منصبه، وإن كان كشف عن وجه جديد لمناهضة التضخم“.

وتساءلت الصحيفة ”هل قدّم المزيد من الإنفاق الدفاعي لمواجهة التهديدات المتصاعدة من الطغاة؟ لا، هل كان هناك أي تقدير للجهود التي تستهدف تأمين الوقود للولايات المتحدة وأوروبا؟، لم يذكر ذلك مطلقاً. هل قال إن الإنفاق الحكومي أدى إلى أعلى معدل للتضخم في 40 عامًا؟، لا، هل أشاد بشركة ”فارما“ التي طورت أدوية ولقاحات مضادة لفيروس ”كورونا“؟، لا، أيضًا“.

وأشارت إلى أن كل ”ما فعله بايدن هو تقديم دعم لفظي كبير لأوكرانيا، وحربها من أجل الحرية، وهو ما كان موضعًا لإشادة النواب من الحزبين.. ولكن إشادته الذاتية بنفسه تجاهلت فشله في ردع بوتين“، وأضافت ”قال إننا كنا مستعدين في حالة قيام الرئيس الروسي بالغزو، ولكن هذا ليس صحيحًا، لأن بوتين لم يكن ليغزو أوكرانيا إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة بالفعل“، وفق تقديرها.

واستطردت ”لم نسمع من بايدن أي تعهد بعدم السماح لروسيا بغزو أوكرانيا، والسيطرة عليها. لم يكن هناك تحذير لبوتين من إطلاق صواريخ على الأحياء السكنية أو محاصرة المدن وتجويعها للخضوع مثل حصار القرون الوسطى، لم يكن بايدن مثل الرئيس الأمريكي الأسبق هاري ترومان، في بداية الحرب الباردة، عندما دعا العالم لمواجهة خطر جديد“.

وختمت ”وول ستريت جورنال“ بالقول ”يبحث العالم القلق عن قيادة أمريكية في عصر جديد وخطير، وبدلًا من ذلك، فإن الرئيس بايدن عرض إعادة صياغة لجدول أعماله المحلي للسنة الأولى، والذي أدى إلى تراجعه سياسيّا. إنه أمر محبط أن البيت الأبيض الذي يواجه العديد من التحديات المخيفة لا يقدّم إلا القليل، إذ يحتاج الرئيس بالفعل إلى التخلص من بعض الأشخاص، والحصول على مشورة أفضل“.