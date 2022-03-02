زيلينسكي: روسيا تريد "محو" أوكرانيا وتاريخها

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن قرابة ستة آلاف روسي قتلوا في الأيام الستة الأولى من الغزو الروسي لبلاده، مضيفا أن الكرملين ”لن يستطيع السيطرة على أوكرانيا بالقنابل والضربات الجوية“، وفق تعبيره.

وأضاف في تسجيل مصور ”إنهم لا يعلمون شيئا عن كييف، عن تاريخنا لأنهم (الروس) جميعا تلقوا أوامر بمحو تاريخنا ومحو بلدنا ومحونا جميعا“.

وحض زيلينسكي اليهود في كل أنحاء العالم على رفع الصوت اليوم، بعد هجوم صاروخي روسي استهدف برج التلفزيون في كييف، في موقع شهد مذبحة نازية طالت أكثر من 30 ألف يهودي خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال زيلينسكي وهو يهودي، ”أنا أخاطب الآن جميع يهود العالم. ألا ترون ما يحدث؟ لهذا السبب من المهم جدا ألا يلزم ملايين اليهود حول العالم الصمت الآن“.

وأضاف ”النازية ولدت في صمت. لذلك ارفعوا الصوت حيال قتل المدنيين. ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين“.

ويبدو أن القافلة العسكرية الروسية الضخمة التي التقطتها الأقمار الصناعية وتقدر بطول 40 ميلا برفقة 15 ألف جندي، قد تكون نذيرا بحصار العاصمة الأوكرانية كييف، وتثير مخاوف من تكتيكات جديدة للحصار وتصاعد الخسائر في صفوف المدنيين، بحسب تقرير نشرته صحيفة ”الغارديان“ البريطانية اليوم.

وقالت الصحيفة إن وكالات المخابرات الغربية والمحللين يعتقدون أن هذه القافلة الضخمة هي المحاولة الأخيرة للجيش الروسي لتطويق كييف وفرض حصار عسكري عليها لإسقاط الحكومة وتنصيب ”نظام صديق“ للكرملين.

وأشارت إلى أن ”هناك قلقا متزايدا وعاجلا بين المسؤولين الغربيين من أن القوات الروسية تخطط لاستخدام تكتيكات الحصار ضد كييف، وقطع الإمدادات والطرق“، مضيفة أنه ”في مواجهة خطر الحشد، قام بعض سكان كييف الذين لم يحاولوا المغادرة، بحفر الخنادق وإقامة الحواجز لصد الهجوم المتوقع.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة الإعلام الروسية، نقلا عن وزارة الدفاع، أن القوات الروسية سيطرت في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، على مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا، وفقا لوكالة ”رويترز“.

ودخل الجيش الروسي، يوم أمس الثلاثاء، إلى مدينة خيرسون، الواقعة بالقرب من شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة موسكو، وذلك بعد حصارها ليومين.