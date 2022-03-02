أوكرانيا: سنتلقى شحنات جديدة من الصواريخ والطائرات التركية المسيرة

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستتلقى صواريخ ستينغر وجافلين من الخارج، إضافة إلى شحنة أخرى من طائرات مسيرة تركية، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وتعهدت بضع دول غربية بتزويد أوكرانيا بالأسلحة لصد الغزو الروسي، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر الخميس الماضي، عن عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد.

وعلى إثر هذا الإعلان الروسي، توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن واشنطن وحلفاءها سيردون بطريقة ”موحدة وحاسمة“.

وأضاف ”سننسق مع أعضاء حلف الأطلسي لضمان رد قوي وموحد على التحركات الروسية“.

وأمس الثلاثاء، أعلنت أستراليا أنها خصصت 50 مليون دولار لتمويل توفير ”أسلحة فتاكة“ لأوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الثلاثاء، إن أستراليا خصصت 70 مليون دولار أسترالي (50 مليون دولار أمريكي) لتمويل توفير ”أسلحة دفاعية فتاكة“ لأوكرانيا، تشمل صواريخ وذخيرة.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أعلن يوم الإثنين الماضي أن بلاده ستزود أوكرانيا بأسلحة مضادة للدبابات وذخيرة مطورة لدعم مقاومتها للغزو الروسي.

وقال ترودو لصحفيين في أوتاوا ”ستواصل كندا تقديم الدعم للدفاع الأوكراني ضد الجيش الروسي“.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الجيش الفرنسي، إن فرنسا قررت إرسال معدات عسكرية دفاعية إلى أوكرانيا، مضيفا أن مسألة قضية إرسال أسلحة هجومية لا تزال محل بحث.

وأضاف متحدث باسم رئيس أركان الجيش الفرنسي للصحفيين في إفادة ”تعرفون أن شحن المعدات مسألة معقدة في الوقت الحالي“.

من جانبها، أعلنت الحكومة الهولندية في رسالة إلى البرلمان، يوم السبت الماضي، أنها ستقدم لأوكرانيا 200 صاروخ من صواريخ الدفاع الجوي في أسرع وقت ممكن.

وجاء في الرسالة أنه ”بناءً على طلبات من أوكرانيا ستقدم هولندا 200 صاروخ ستينجر للدفاع الجوي.. تهدف وزارة الدفاع إلى تسليم هذه المعدات في أسرع وقت ممكن“.

من ناحيتها، قالت وزارة الدفاع التشيكية، إن الحكومة وافقت على إرسال أسلحة وذخيرة بقيمة 188 مليون كرونة (8.57 مليون دولار) لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد هجوم روسيا.

وأضافت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على ”تويتر“، أن ”الشحنة التي تشمل أسلحة آلية، وبنادق هجومية، وأسلحة خفيفة أخرى، سيتم تسليمها من الجانب التشيكي إلى موقع تختاره أوكرانيا“، مؤكدة أن ”مساعداتنا لم تنتهِ بعد“.