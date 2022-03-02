الجيش الروسي يعلن سيطرته على مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، نقلا عن وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية سيطرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، على مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا، وفقا لوكالة ”رويترز“.

ودخل الجيش الروسي، أمس الثلاثاء، إلى مدينة خيرسون، الواقعة بالقرب من شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة موسكو، بعد حصارها ليومين.

ووجه رئيس بلدية خيرسون، إيغور كوليحايف، نداءات استغاثة إلى الحكومة ووكالات الإغاثة للحصول على المساعدة لضمان استلام الإمدادات، بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية، وإجلاء الجرحى.

وقال عضو في المجلس المحلي، إن ”200 شخص قتلوا في المدينة أغلبهم من المدنيين“.

ونقلت وكالة أنباء ”يوكرينفورم“ الأوكرانية، عن إيغور كوليخايف، قوله يوم أمس الثلاثاء، إن ”الجيش الروسي أقام نقاط تفتيش على مداخل المدينة، إلا أن خيرسون كانت وستبقى أوكرانية“.

وأضاف كوليخايف ”أنا مسؤول اليوم عن حياة مدينتنا وأقدّم الحماية بقدر ما تسمح إمكانياتنا“.

وطلب من السكان عدم مغادرة منازلهم، مؤكدا أن ”القيمة الأهم التي تملكها هذه المدينة هي حياتكم، هذه ليست معركة إنها حرب“.

ويبلغ عدد سكان خيرسون نحو 300 ألف نسمة وتقع شمال شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو العام 2014.

وقال الجيش الروسي، إنه سيطر أيضا على مدينة برديانسك المطلة على بحر أزوف والواقعة شمال غرب القرم.

وهبط مظليون روس في مدينة خاركيف شمال شرقي البلاد في محاولة للسيطرة على المدينة المحاصرة، وفقا لوكالة المعلومات المستقلة الأوكرانية ومسؤولين عسكريين أوكرانيين.

وقال الجيش الأوكراني في بيان له، إن الهجوم الجوي بدأ في الوقت الذي انطلقت فيه صافرات الإنذار في خاركيف والمنطقة المحيطة بها.

يذكر أنه منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي، سُجل أكبر تقدم عسكري لروسيا في المنطقة الجنوبية، بينما واجهت صعوبات أكبر بكثير في شمال أوكرانيا.

وفي السياق ذاته، أفاد عمدة ماريوبول الواقعة أيضًا في الجنوب، بالقرب من شبه جزيرة القرم، صباح اليوم الأربعاء، بأن مدينته تتعرض لقصف عنيف منذ الليلة الماضية، وأن قوات الطوارئ لا يمكنها إخلاء الجرحى.

ولا تزال العاصمة كييف تحت سيطرة الحكومة الأوكرانية، في حين تؤكد الأنباء أن قافلة روسية هائلة تقترب من العاصمة في محاولة لتطويقها.

إلى ذلك، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الأربعاء، إن غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا سيصبح أكثر وحشية.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن بن والاس قوله لإذاعة إل.بي.سي: ”أي شخص يفكر بمنطقية لن يفعل ما يفعله (بوتين) لذلك سنرى.. وحشيته تتزايد“.

وتابع ”إنه يحاصر المدن ويقصفها بلا رحمة في الليل“.