مسؤول أوكراني: مقتل نحو 21 شخصا وإصابة 112 في قصف على خاركيف

قال أوليج سينيجوبوف حاكم منطقة خاركيف شرق أوكرانيا، اليوم الأربعاء، إن 21 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب 112 في قصف على مدينة خاركيف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“ للأنباء.

وقالت السلطات إن الهجمات الصاروخية الروسية أصابت وسط ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، بما في ذلك مناطق سكنية ومبنى الإدارة الإقليمية.

وأمس الثلاثاء، ذكرت وكالة تابعة للأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 136 مدنيا لقوا مصرعهم، منهم 13 طفلا، فيما أصيب 400 آخرون، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي.

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ليز ثروسيل، في إفادة صحفية، إنه ”من المرجح أن يكون عدد الضحايا الحقيقي أعلى من ذلك بكثير“، مضيفة أن 253 من الضحايا كانوا في منطقتي دونيتسك ولوجانسك في شرق أوكرانيا.

بدوره، قال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، تومسون فيري، إن البرنامج يعمل على زيادة أنشطته في أوكرانيا حتى يتمكن من مساعدة 3.1 مليون شخص، مضيفا أن ”إمدادات الغذاء تنفد“.

وبعد أن أعلنت الحكومة الكندية يوم أمس الثلاثاء، عن قرار بإحالة الوضع في أوكرانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في ارتكاب مزعوم لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من جانب القوات الروسية، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه ”دكتاتور“، وذلك في خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس اليوم الأربعاء.

وقال بايدن في أول خطاب له حول حالة الاتحاد أمام الكونغرس، إن ما يقوم به ”دكتاتور روسي من غزو لدولة أجنبية له أثمان في كل أنحاء العالم“، مشددًا على أنه ”في المعركة بين الأنظمة الديمقراطية وتلك الاستبدادية، أثبتت الديمقراطيات أنها على قدر التحدي، ومن الواضح أن العالم يختار جانب السلام والأمن“.

وأضاف بايدن أنه اتخذ قرارا بحظر تحليق الطائرات الروسية فوق الأراضي الأمريكية، وذلك في إطار العقوبات على روسيا بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وتواصل القوات الروسية عملياتها العسكرية في أوكرانيا منذ نحو أسبوع، وسط تنديد دولي، وعقوبات اقتصادية صارمة استهدفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأفرادًا وبنوكا وشركات، فرضتها دول عديدة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودول ”الناتو“.