أمريكا: تفعيل حظر استخدام شركات الطيران الروسية لمجالنا الجوي الأربعاء

قالت وزارة النقل الأمريكية وإدارة الطيران الاتحادية إنه من المقرر التفعيل الكامل لأوامر تحظر دخول واستخدام الطائرات وشركات الطيران الروسية كل المجال الجوي الأمريكي بحلول نهاية يوم الأربعاء، بحسب وكالة ”رويترز“.

وستعلق الأوامر أنشطة جميع الطائرات التي يملكها أو يرخصها أو يشغلها أو يسجلها أو يؤجرها أو يستأجرها أو يسيطر عليها أي مواطن روسي أو من يعود بنفع عليه.

وقالت الوزارة إن هذا يشمل رحلات الركاب والبضائع والرحلات المنتظمة وكذلك الرحلات العارضة، وهو ما ”سيغلق المجال الجوي الأمريكي بشكل فعال أمام جميع شركات النقل الجوي الروسية والطائرات المدنية الروسية الأخرى“.

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه ”ديكتاتور“، وذلك في خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس الأربعاء، بعد أسبوع على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بايدن في أول خطاب له حول حال الاتّحاد أمام الكونغرس، إنّ ما يقوم به ”ديكتاتور روسي من غزو لدولة أجنبية له أثمان في كلّ أنحاء العالم“، مشدّداً على أنّه ”في المعركة بين الأنظمة الديموقراطية وتلك الاستبدادية، أثبتت الديموقراطيات أنّها على قدر التحدّي، ومن الواضح أنّ العالم يختار جانب السلام والأمن“.

وأضاف بايدن أنه اتخذ قرارا بحظر تحليق الطائرات الروسية فوق الأراضي الأمريكية، وذلك في إطار العقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.