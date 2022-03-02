موسكو تهدد بحظر ويكيبيديا الروسية بسبب مقال عن "الغزو"

قالت ويكيبيديا الروسية، وهي نسخة اللغة الروسية من ويكيبيديا، يوم الثلاثاء إن سلطات روسيا هددت بحظر الموقع باللغة الروسية بسبب مقال يشير إلى وفيات من المدنيين الأوكرانيين وكذلك من القوات الروسية التي دخلت أوكرانيا.

ونشرت في تغريدة صورة لإخطار من جهة تنظيم الاتصالات الروسية لإبلاغها بتهديد من جهات ادعاء بالدولة بحظر الموقع على خلفية مقال باللغة الروسية بعنوان ”الغزو الروسي لأوكرانيا (2022)“.

ومن بين ”المعلومات المنشورة بما يخالف القانون“ التي تضمن الإخطار شكوى منها ”تقارير عن وقوع عدد كبير من الضحايا بين أفراد الخدمة في الاتحاد الروسي وكذلك السكان المدنيين في أوكرانيا، بمن فيهم الأطفال“.

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن 136 مدنيا على الأقل بينهم 13 طفلا قتلوا منذ غزو روسيا لأوكرانيا الأسبوع الماضي.

ولم تنشر روسيا أرقاما محددة للخسائر في صفوف جيشها، لكنها تقول إن خسائرها أقل بكثير من خسائر القوات الأوكرانية.

تستخدم موسكو مصطلح ”عملية عسكرية خاصة“ لوصف حملتها، قائلة إنها تريد نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديد الذي تشكله على أمن روسيا.

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع السلطات الروسية لطلب التعقيب.