مادورو يعبّر لبوتين عن "دعمه القوي".. والمكسيك ترفض معاقبة روسيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال محادثة هاتفية الثلاثاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن عن ”دعمه القوي“ لموسكو التي تواصل قواتها عملية عسكرية في أوكرانيا، بحسب ما جاء في بيان للكرملين وتغريدة لمادورو.

وأوضح بيان الكرملين أنّ ”مادورو أعرب عن دعمه القوي للإجراءات الرئيسية لروسيا واستنكر نشاط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي المزعزع للاستقرار وشدّد على أهمية محاربة حملة الأكاذيب والتضليل التي أطلقتها الدول الغربية“.

وأضاف أنّ بوتين ”شارك رؤيته للوضع في ما يتعلّق بأوكرانيا وأكّد أنّ أهداف العملية العسكرية الخاصة تتمثّل في حماية السكان المدنيين في دونباس واعتراف كييف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وبالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم، وفي نزع سلاح الدولة الأوكرانية واجتثاث نازيتها وضمان وضعها المحايد وغير النووي“.

من جهته كتب مادورو في تغريدة ”أجريت محادثة هاتفية مع الرئيس فلاديمير بوتين وأكدتُ إدانة فنزويلا للأعمال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي، وكررتُ الموقف الثابت لمصلحة التفاهم والحوار كوسيلة للحفاظ على السلام“.

وكان مادورو أعرب قبل الغزو عن دعمه لروسيا قائلاً إنّ ”فنزويلا مع بوتين، وهي مع روسيا. إنها مع القضايا الشجاعة والعادلة في العالم“.

من جهته، رفض الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الثلاثاء فرض أيّ نوع من العقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، بما في ذلك حظر وسائل إعلام روسية.

وقال الرئيس اليساري القومي في مؤتمره الصحافي اليومي ”لن نتّخذ أيّ اجراء انتقامي ذا طابع اقتصادي، لأنّه ينبغي علينا أن نحافظ على علاقات جيّدة مع جميع حكومات العالم، ونريد أن نكون قادرين على التحدّث مع الأطراف المتنازعة“.

وأضاف ”لا أتّفق مع فرض حظر على وسائل إعلام تابعة لروسيا أو لأيّ دولة“.

وتحرّكت أهم مواقع الإنترنت من ”يوتيوب“ و“فيسبوك“ إلى شركتي ”تيك توك“ و“مايكروسوفت“ للحد من الوصول الى المنافذ الإخبارية الروسية المرتبطة بالدولة، والتي تواجه اتهامات بالتضليل بشأن غزو موسكو لأوكرانيا.

واستبعد لوبيز أوبرادور الإثنين إغلاق المجال الجوي المكسيكي أمام شركات الطيران الروسية. وتسيّر شركة آيروفلوت الروسية منذ تشرين الثاني/نوفمبر رحلة مباشرة بين موسكو وكانكون، الوجهة السياحية المكسيكية الرئيسية.