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بي بي سي: قوات أوكرانيا تجبر طلابا إيرانيين على جمع القمامة على الحدود البولندية (فيديو)
تاريخ النشر: 01 مارس 2022 23:33 GMT
تاريخ التحديث: 02 مارس 2022 0:00 GMT

بي بي سي: قوات أوكرانيا تجبر طلابا إيرانيين على جمع القمامة على الحدود البولندية (فيديو)

هيئة الاذاعة البريطانية باللغة الفارسية "بي بي سي" الثلاثاء، مقطع فيديو قالت إنه يوثق إجبار القوات الأوكرانية عدد من الطلاب الجامعيين الإيرانيين على جمع

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المصدر: طهران- إرم نيوز

هيئة الاذاعة البريطانية باللغة الفارسية ”بي بي سي“ الثلاثاء، مقطع فيديو قالت إنه يوثق إجبار القوات الأوكرانية عدد من الطلاب الجامعيين الإيرانيين على جمع القمامة.

وأضافت الهيئة البريطانية في تقرير لها إنها حصلت على فيديو ومعلومات تؤكد أن القوات الأوكرانية قامت بإجبار عدد من الطلاب الإيرانيين على جمع القمامة قرب الحدود البولندية للسماح لهم بالعبور من حدود الأوكرانية“.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، عن عودة عدد من الإيرانيين المقيمين في أوكرانيا إلى مطار الإمام الخميني في طهران صباح الثلاثاء على متن رحلة طيران استثنائية تابعة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية الإيرانية قادمة من بولندا.

وقدر المسؤولون الحكوميون عدد الطلاب الإيرانيين الذين يعيشون في أوكرانيا بنحو 2000، ويقدر العدد الإجمالي للإيرانيين في أوكرانيا أكثر من 4000.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أعلن في وقت سابق، إنه ”سيتم في غضون الساعات القادمة تسيير أول رحلة جوية خاصة لنقل رعايانا من بولندا الى البلاد“، مضيفاً إنه ”تم لغاية الآن اسكان 300 طالب جامعي ايراني (قادمين من أوكرانيا) في وارسو“.

وأوضح خطيب زاده ”إن وزارة الخارجية وسفارتنا في أوكرانيا والدول الجارة لها تبذل قصارى جهودها لاعادة رعايانا الى البلاد بأقل صعوبة ممكنة“.

وفي الأيام الأخيرة، أرسل العديد من الطلاب والمواطنين مقاطع فيديو لأوضاعهم في أوكرانيا وحدودها، احتجاجًا على عدم اهتمام السفارة الإيرانية بأوضاعهم في ظل الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا منذ الخميس الماضي.

ونفت الخارجية الإيرانية، في وقت متأخر من مساء الاثنين، الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام محلية، عن إغلاق السفارة الإيرانية في العاصمة الأوكرانية كييف.

وفي سياق آخر، أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، إن طهران تؤيد وقف الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، معتبراً في الوقت ذاته أن الأخيرة هي ضحية للسياسات الأمريكية.

وقال خامنئي في خطاب له بثه التلفزيون الإيراني، الثلاثاء، ”إن إيران ترفض الحرب والدمار في إي مكان من العالم، ونرفض قتل الشعوب وتدمير البنى التحتية“.

وأضاف خامنئي ”إن إيران تناصر وقف الحرب ضد أوكرانيا“، مشيراً إلى أن ”أمريكا هي من أوصلت أوكرانيا إلى هذه المرحلة، والأخيرة ضحية لسياسات الأولى“.

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