بي بي سي: قوات أوكرانيا تجبر طلابا إيرانيين على جمع القمامة على الحدود البولندية (فيديو)

هيئة الاذاعة البريطانية باللغة الفارسية ”بي بي سي“ الثلاثاء، مقطع فيديو قالت إنه يوثق إجبار القوات الأوكرانية عدد من الطلاب الجامعيين الإيرانيين على جمع القمامة.

وأضافت الهيئة البريطانية في تقرير لها إنها حصلت على فيديو ومعلومات تؤكد أن القوات الأوكرانية قامت بإجبار عدد من الطلاب الإيرانيين على جمع القمامة قرب الحدود البولندية للسماح لهم بالعبور من حدود الأوكرانية“.

ویدیویی به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده که نشان می‌دهد سربازهای اوکراینی چند دانشجوی ایرانی را مجبور می‌کنند زباله‌ها را جمع کنند تا به آنها اجازه خروج بدهند. از شروع درگیری، ساکنان رنگین‌پوست این کشور از رفتار تبعیض‌آمیز نیروهای اوکراینی انتقاد کرده‌اند. پرهام قبادی گزارش می‌دهد: pic.twitter.com/NoE72gFPH1 — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) February 28, 2022

خبر اول / اوکراینی ها دانشجویان ایرانی را مجبور می کنند آشغال ها را از روی زمین جمع کنند وگرنه حق خارج شدن از اوکراین ندارند pic.twitter.com/o3QcTStL2D — saltanatpour | سلطنت پور (@saltanatpour) March 1, 2022

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، عن عودة عدد من الإيرانيين المقيمين في أوكرانيا إلى مطار الإمام الخميني في طهران صباح الثلاثاء على متن رحلة طيران استثنائية تابعة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية الإيرانية قادمة من بولندا.

وقدر المسؤولون الحكوميون عدد الطلاب الإيرانيين الذين يعيشون في أوكرانيا بنحو 2000، ويقدر العدد الإجمالي للإيرانيين في أوكرانيا أكثر من 4000.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أعلن في وقت سابق، إنه ”سيتم في غضون الساعات القادمة تسيير أول رحلة جوية خاصة لنقل رعايانا من بولندا الى البلاد“، مضيفاً إنه ”تم لغاية الآن اسكان 300 طالب جامعي ايراني (قادمين من أوكرانيا) في وارسو“.

وأوضح خطيب زاده ”إن وزارة الخارجية وسفارتنا في أوكرانيا والدول الجارة لها تبذل قصارى جهودها لاعادة رعايانا الى البلاد بأقل صعوبة ممكنة“.

وفي الأيام الأخيرة، أرسل العديد من الطلاب والمواطنين مقاطع فيديو لأوضاعهم في أوكرانيا وحدودها، احتجاجًا على عدم اهتمام السفارة الإيرانية بأوضاعهم في ظل الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا منذ الخميس الماضي.

ونفت الخارجية الإيرانية، في وقت متأخر من مساء الاثنين، الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام محلية، عن إغلاق السفارة الإيرانية في العاصمة الأوكرانية كييف.

وفي سياق آخر، أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، إن طهران تؤيد وقف الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، معتبراً في الوقت ذاته أن الأخيرة هي ضحية للسياسات الأمريكية.

وقال خامنئي في خطاب له بثه التلفزيون الإيراني، الثلاثاء، ”إن إيران ترفض الحرب والدمار في إي مكان من العالم، ونرفض قتل الشعوب وتدمير البنى التحتية“.

وأضاف خامنئي ”إن إيران تناصر وقف الحرب ضد أوكرانيا“، مشيراً إلى أن ”أمريكا هي من أوصلت أوكرانيا إلى هذه المرحلة، والأخيرة ضحية لسياسات الأولى“.