أردوغان يدعو أوكرانيا وروسيا إلى وقف فوري للقتال

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء أوكرانيا وروسيا إلى وقف القتال على الفور والمساهمة في السلام العالمي، مؤكدا أن بلاده لا تعارض توسعة حلف شمال الأطلسي.

وردا على سؤال حول مساعي أوكرانيا للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، قال أردوغان بمؤتمر صحفي في أنقرة إن تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد منذ عقود، ستؤيد أي توسعة لحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

ودعا أردوغان الاتحاد إلى ”إبداء نفس الحساسية التي أظهرها تجاه عضوية كييف، في تعامله مع الطلب التركي وانتقد الدول الأعضاء“، واصفا إياها بأنها ”غير صادقة“، متسائلا ”هل ستضعون تركيا على جدول أعمالكم عندما يهاجمنا أحد أيضا“، حسب وكالة ”رويترز“.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال مكتب أردوغان إنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره في روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو لبحث تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وناقش رئيسا البلدين، محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، حسب ما أفاد مكتب أردوغان.

وفشلت المحادثات في تحقيق انفراجة الإثنين، ولم يذكر المفاوضون متى ستعقد جولة جديدة.

وقال مكتب أردوغان إنه أبلغ لوكاشينكو بأن أنقرة ستواصل بذل الجهود لوقف الحرب واستعادة السلام.

واتفق لوكاشينكو مع الهجوم العسكري الذي يشنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا بعد أن لعب في وقت سابق دور الوسيط بين البلدين.

وقال الأسبوع الماضي، إن قوات بلاده يمكن أن تشارك في العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا إذا لزم الأمر.

ونقلت وكالة أنباء ”بيلتا“ الرسمية عن لوكاشينكو قوله، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تنشر المزيد من القوات على حدود أوكرانيا.

وذكر لوكاشينكو أن ”هذه القوات مجموعات جيدة التدريب، سريعة الانتشار، وهي قادرة على وقف أي استفزاز‭‭‭ ‬‬‬وأي عمل عسكري ضد روسيا البيضاء”.

وسبق أن عرضت تركيا التوسط في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، حيث تشترك تركيا في الحدود البحرية مع البلدين ولها علاقات جيدة معهما.

وكان الرئيس التركي أردوغان، قد انتقد ما وصفه بالموقف ”غير الحاسم“ من قبل الولايات المتحدة والقوى الغربية بشأن غزو أوكرانيا، قائلا إن ”هذا دليل على فشل النظام الدولي“.

وأضاف أن ”تركيا لن تقدم أي تنازل بشأن التزاماتها تجاه تحالفاتها، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي“، لكنها لا يمكن أيضا أن تتخلى عن ”المصالح الوطنية“ في منطقتها.