الخدمة العسكرية في ألمانيا تعود إلى الواجهة في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

أعادت ألمانيا الخدمة العسكرية الإلزامية، على وقع الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي دفع أكبر قوة اقتصادية في أوروبا لإدراك نقاط ضعف قواتها العسكرية.

وبعدما كان الأمر مستبعدا حتى وقت قريب ومنذ تعليقها قبل عشر سنوات، تعود مسألة الخدمة العسكرية الإجبارية على شكل سنة إلزامية في الجيش أو في خدمات منفعة عامة، للرجال والنساء على حد سواء في نهاية المناهج الدراسية، إلى الواجهة بين الحين والآخر.

لكنّ الحرب في أوكرانيا والمخاوف بشأن قدرة الجيش الألماني على الدفاع عن البلاد، وضمان التزاماته في حلف شمال الأطلسي، أعطتها دينامية جديدة.

وقال الاشتراكي الديمقراطي فولفغاغ هيلميتش، عضو حزب المستشار أولاف شولتس، في مقابلة مع ”راينيشه بوست“ الثلاثاء: ”نحتاج إلى مناقشة الخدمة الإجبارية للمصلحة العامة بشكل عاجل؛ لأننا نحتاج إلى توافق في الآراء على مستوى المجتمع حول هذا الموضوع“.

وأضاف النائب الخبير في الشؤون الأمنية أن هذا من شأنه أن ”يشجع روح التضامن“ في البلاد.

من جانبه، أشار نائب رئيس الاتحاد الديمقراطي المسيحي كارستن لينيمان في صحيفة ”بيلد“ إلى أنه ”من شأن هذه الخدمة أن تعزز قدرة مجتمعنا على الصمود، من خلال توفير المهارات الاجتماعية التي يحتاج إليها بلد ما خلال الأزمات“.

”عجز كبير“

وكان لتعليق الخدمة العسكرية الإجبارية عام 2011، بعد مناقشات طويلة مثيرة للجدل، اعتبارات مالية وجيوسياسية في ذلك الوقت.

وفي ظل عدم وجود تهديد مباشر على البلاد بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وتوقيع حلف وارسو، التحالف العسكري للكتلة الشرقية، بدا أن التجنيد الإجباري أصبح من الماضي.

وساد هذا الانطباع أيضا في ما يتعلق بالحاجة إلى الاستثمار في قدرات الجيش الألماني الذي كانت التزاماته، وفق التحليل في ذلك الوقت، تركز على المهمات الخارجية، كما كانت الحال في أفغانستان.

وأشار يواكيم كراوسه، مدير معهد ”كيل“ للسياسات الأمنية، خلال مقابلة مع محطة ”سات.1“ التلفزيونية، إلى أن ”حلف شمال الأطلسي بصدد العودة إلى استراتيجية الردع، وسيتعين على ألمانيا المشاركة لأنها أهم دولة من حيث القوات البرية ولدينا عجز كبير“.

وأضاف: ”أعتقد أننا على الأرجح سنضطر لإعادة الخدمة العسكرية الإجبارية“.

وتعتمد ألمانيا، التي بقي سكانها مسالمين منذ فظائع النظام النازي، منذ عقود على الأمريكيين وحلف شمال الأطلسي بشكل كبير لضمان أمنها.

”نقاش نظري“

ولا تزال إعادة الخدمة العسكرية الإجبارية التي تتطلب تصويت أغلبية الثلثين من البوندستاغ، الغرفة السفلى في البرلمان الألماني، بعيدة كل البعد عن الحصول على إجماع.

وبالنسبة إلى الاشتراكية الديمقراطية إيفا هوغل، مفوضة القوات المسلحة الألمانية في البوندستاغ، هذا مجرد ”نقاش نظري لا يساعد في الوضع الراهن“، وهي تعتقد أن تعزيز الإنفاق العسكري، كما تعهدت الحكومة، هو الأولوية.

من جانبه، قال فلوريان هان من ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي: ”نحن بحاجة إلى تكنولوجيا ومنظومة أسلحة وليس قادة“ قوات.

وشكل غزو أوكرانيا صدمة في البلاد. وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، الأحد، مساعدة ”استثنائية“ بقيمة 100 مليار يورو للجيش الألماني.

وأقر قائد الجيش الألماني، عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، بأن الجيش ”عارٍ بصورة أو بأخرى“.

وخفضت ألمانيا حجم جيشها بشكل كبير منذ نهاية الحرب الباردة من حوالي 500 ألف عندما تم توحيد البلاد عام 1990، إلى 200 ألف فقط اليوم.

وطوال السنوات الماضية، دق المسؤولون العسكريون الألمان ناقوس الخطر بشأن مشكلات وأعطال تعانيها طائرات الجيش ودباباته وسفنه.