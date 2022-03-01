الرئيس الأوكراني لروسيا: أوقفوا القصف قبل استئناف المحادثات

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء، روسيا بوقف قصف المدن الأوكرانية قبل بدء أي محادثات جادة لوقف إطلاق النار، بعدما لم تسفر الجولة الأولى من المفاوضات، هذا الأسبوع، عن تقدم يذكر.

وفي مقابلة في مجمع حكومي شديد الحراسة، حث زيلينسكي أعضاء حلف شمال الأطلسي على فرض حظر طيران للتصدي للقوات الجوية الروسية، قائلا إن ”ذلك إجراء وقائي ولا يهدف إلى جر التحالف إلى الحرب مع روسيا“، على ما أوردت ”رويترز“.

وأضاف زيلينسكي، الذي رفض عروض مغادرة العاصمة الأوكرانية مع تقدم القوات الروسية، أن“ أوكرانيا ستطالب بضمانات أمنية ملزمة قانونا، إذا أغلق حلف الأطلسي الباب أمام احتمالات انضمامها لعضويته.. يجب على شركاء أوكرانيا التحرك بشكل سريع“.

وأضاف أنه “ في حال سقوط أوكرانيا، فإن القوات الروسية ستكون حينها على حدود حلف شمال الأطلسي“.

وتابع الرئيس الأوكراني قائلًا: ”الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغني بأن الوقت ليس مناسبا لفرض منطقة حظر طيران.. مع أن منطقة حظر الطيران المقترحة لا تهدف إلى جر دول حلف الأطلسي إلى حرب“.

كما حث زيلينسكي، في تصريحات أخرى، الاتحاد الأوروبي على إثبات وقوفه إلى جانب أوكرانيا في حربها مع روسيا، وذلك بعد يوم واحد من التوقيع على طلب رسمي للانضمام إلى الكتلة.

وقال للبرلمان الأوروبي، عبر رابط فيديو، إن ”الاتحاد الأوروبي سيكون أقوى بكثير معنا، هذا أمر مؤكد. بدونكم ستكون أوكرانيا وحيدة“.

وأضاف: ”أثبتوا أنكم معنا وأثبتوا أنكم لن تسمحوا لنا بالرحيل وأثبتوا أنكم أوروبيون حقا، ومن ثم ستنتصر الحياة على الموت وسينتصر النور على الظلام. المجد لأوكرانيا“.

ويواجه الجيش الأوكراني هجوما كبيرا من القوات الروسية على العاصمة كييف، وثاني كبريات المدن الأوكرانية ”خاركيف“، وميناء ”ماريوبول“ ومدن أخرى، منذ صباح اليوم الثلاثاء، ما دفع الأوروبيين الذين دعاهم الرئيس الأوكراني للتحرك إلى تشديد العقوبات على روسيا.

وفي اليوم السادس من الغزو الروسي لأوكرانيا، قصفت الساحة المركزية لمدينة ”خاركيف“ الواقعة قرب الحدود الروسية، التي يبلغ عدد سكانها 1,4 مليون نسمة، كما تضررت المحافظة الإقليمية، على ما أعلن الحاكم أوليغ سينيغوبوف، في مقطع فيديو على تطبيق تلغرام يظهر الانفجار.

وندد الرئيس الأوكراني بـ“جريمة حرب“ في خاركيف، في حين شدد على أن ”الدفاع عن كييف أولوية“.