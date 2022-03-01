جونسون: لن نقاتل القوات الروسية في أوكرانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن قوات بلاده لن تقاتل القوات الروسية في أوكرانيا، وإن التعزيزات الأخيرة كانت داخل حدود الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وفق وكالة ”رويترز“.

وأضاف خلال زيارة إلى إستونيا، حيث نشرت بريطانيا المزيد من القوات: ”هذه ليست أكثر من إجراءات دفاعية، وهي جوهر حلف شمال الأطلسي منذ أكثر من 70 عاما“.

ومضى جونسون يقول: ”أريد أن أكون واضحا تماما في هذه النقطة، لن نحارب القوات الروسية في أوكرانيا، ومثل هذه التعزيزات هنا في تابا موجودة داخل حدود أعضاء حلف الأطلسي، وهي الشيء الصحيح الذي يجب فعله“.

وفي وقت سابق اليوم، أكد رئيس الوزراء البريطاني، خلال زيارة إلى بولندا، أن الغرب سيواصل الضغط على نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أجل غير مسمى، بحسب وكالة ”فرانس برس“.

وقال للصحفيين: ”لم يحسن فلاديمير بوتين تقدير وحدة وعزم الغرب وباقي العالم“.

وأضاف جونسون: ”سنواصل الضغط الاقتصادي.. إنه بكل وضوح يؤثر بشكل كبير للغاية. نحن على استعداد لتكثيفه ومواصلته طالما دعت الحاجة“.

وكان الناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني قد قال، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة البريطانية منفتحة على طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي إثر غزوها أوكرانيا، وفق وكالة ”فرانس برس“.

ونقلت وكالة ”فرانس برس“ عن الناطق باسم جونسون قوله للصحفيين: ”رئيس الوزراء لم يتخذ موقفا من ذلك بعد، لكن يمكننا القول إننا نريد عزل روسيا دبلوماسيا، وسندرس كل الخيارات التي تفضي إلى ذلك“.

وأمس الإثنين، قال متحدث باسم ”داونينغ ستريت“ إنه يريد ”إسقاط نظام بوتين“ بالعقوبات المفروضة عليه ردا على غزو أوكرانيا، وذلك قبل أن يدحض السعي ”لتغيير النظام“، مؤكدا أن الغاية هي ”وضع حد“ لروسيا.

ولدى سؤاله عن هذه التصريحات تراجع قائلا: ”نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، الواضح هنا هو الطريقة التي تسمح لنا بوضع حد لروسيا“.

وجاءت هذه التصريحات بعد تبادل شديد اللهجة بين موسكو ولندن، إذ وصف بوريس جونسون، الأسبوع الماضي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه ”دكتاتور“.

من جانبه، أوضح الكرملين، أمس الإثنين، أن تلويح فلاديمير بوتين بالتهديد النووي جاء ردا على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بشأن مواجهات محتملة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

وكانت الوزيرة أعلنت، الأحد، أنه ”إذا لم نوقف بوتين في أوكرانيا فسنرى دولًا أخرى مهددة، دول البلطيق وبولندا ومولدوفا، وهذا يمكن أن يؤدي إلى نزاع مع الأطلسي“.