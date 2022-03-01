سيناتور أمريكي: واشنطن قد تصادر أموال بوتين

قال سيناتور أمريكي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودائرته المقربة يواجهون مصادرة أصولهم ردا على غزوه لأوكرانيا.

وبعد ”مناقشة سرية“ بشأن الأزمة الأوكرانية، أعلن السيناتور كريس مورفي عن الخطوة المقترحة التي من شأنها أن تمثل تصعيدا كبيرًا للإجراءات الغربية ضد كبار المسؤولين الروس مع دخول الحرب يومها السادس.

وكتب مورفي، العضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، على ”تويتر“، إن ”الولايات المتحدة وحلفاءها ينسقون ليس فقط لتجميد أصول بوتين وحلفائه الأوليغارشيين، ولكن للاستيلاء على تلك الأصول أيضًا“، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تكون هذه خطوة أبعد مما توقعته الدائرة المقربة من بوتين.

وبحسب مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية، لا يعرف سوى القليل جدًا عن حجم ثروة بوتين وأين يمكن أن تكون، فيما أشار أندرس أصلوند، مؤلف كتاب روسيا ”Crony Capitalism“ لعام 2019، أن الزعيم الروسي كان لديه حوالي 125 مليار دولار مخبأة في الخارج.

وفي عام 2021، أنتجت مؤسسة مكافحة الفساد المحظورة التابعة للسياسي المعارض، أليكسي نافالني، مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع بعنوان ”قصر بوتين“ والذي حدد عقارًا فاخرًا تبلغ قيمته أكثر من مليار دولار على ساحل البحر الأسود.

وأعلنت الدول الغربية عن عقوبات صارمة على روسيا، والتي أربكت الاقتصاد بالفعل، مع انخفاض قيمة الروبل، إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار، الإثنين.

وتشمل الإجراءات التي فرضتها الدول الغربية حظر بعض البنوك الروسية من شبكة ”سويفت“ المصرفية العالمية، وهي شبكة أمنية مشددة تسهل المدفوعات بين 11 ألف مؤسسة مالية.

وستستهدف الإجراءات التقييدية أيضًا البنك المركزي الروسي لإعاقة قدرته على نشر احتياطياته الدولية؛ ما من شأنه أن يقوض تأثير العقوبات.

ولفتت المجلة الأمريكية إلى أنه حتى سويسرا المحايدة تاريخيا، قالت إنها ستتبنى عقوبات على غرار الاتحاد الأوروبي وستجمد أصول بعض الأفراد، مع تطبيق الإجراءات على بوتين ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

وأشارت ”نيوزويك“، إلى أنه ”مع ذلك، فإن مصادرة أصول فلاديمير بوتين ودائرته المقربة إذا كانت موجودة في الدول الغربية، ستمثل تصعيدًا للعقوبات وسط غضب عالمي من الغزو الروسي لأوكرانيا“.