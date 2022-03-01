بريطانيا: طرد روسيا من مجلس الأمن بين "الخيارات" المطروحة

قال الناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة البريطانية منفتحة على طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي إثر غزوها لأوكرانيا، وفق وكالة ”فرانس برس“.

وقال الناطق باسم جونسون للصحفيين: ”رئيس الوزراء لم يتخذ موقفا من ذلك بعد، لكن يمكننا القول إننا نريد عزل روسيا دبلوماسيا، وسندرس كل الخيارات التي تفضي إلى ذلك“.

وكان مجلس الأمن الدولي قد فشل، يوم الجمعة الماضي، في اعتماد قرار يدين الغزو الروسي لأوكرانيا، بعد استخدام موسكو حق نقض ”الفيتو“.

وامتنعت الصين والهند والإمارات عن التصويت لصالح مشروع القرار الدولي، الذي قدمته الولايات المتحدة وأيدته 11 دولة.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم السبت الماضي، أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن ردا على غزوها أوكرانيا.

وكتب على تويتر: ”حرمان الدولة المعتدية من حق التصويت في مجلس الأمن الدولي، وتصنيف الأفعال والبيانات الروسية على أنها إبادة للشعب الأوكراني، والمساعدة في إيصال جثث الجنود الروس، هذا ما تطرقت إليه خلال حديثي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس“، بحسب وكالة ”فرانس برس“.

وروسيا من الأعضاء الخمسة دائمي العضوية الذين يملكون حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، إلى جانب الصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأمس الإثنين، قال متحدث باسم ”داونينغ ستريت“ إنه يريد ”إسقاط نظام بوتين“ بالعقوبات المفروضة عليه ردا على غزو أوكرانيا، وذلك قبل أن يدحض السعي ”لتغيير النظام“، مؤكدا أن الغاية هي ”وضع حد“ لروسيا.

ولدى سؤاله عن هذه التصريحات تراجع قائلا: ”نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، الواضح هنا هو الطريقة التي تسمح لنا بوضع حد لروسيا“.

وتأتي هذه التصريحات بعد تبادل شديد اللهجة بين موسكو ولندن، إذ وصف بوريس جونسون، الأسبوع الماضي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه ”دكتاتور“.

من جانبه، أوضح الكرملين، أمس الإثنين، أن تلويح فلاديمير بوتين بالتهديد النووي جاء ردا على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بشأن مواجهات محتملة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

وكانت الوزيرة أعلنت، الأحد، أنه ”إذا لم نوقف بوتين في أوكرانيا فسنرى دولًا أخرى مهددة، دول البلطيق وبولندا ومولدوفا، وهذا يمكن أن يؤدي إلى نزاع مع الأطلسي“.