لوكاشينكو: روسيا البيضاء تنشر المزيد من القوات على حدود أوكرانيا

نقلت وكالة أنباء ”بيلتا“ الرسمية عن رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو قوله، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تنشر المزيد من القوات على حدود أوكرانيا.

وقال لوكاشينكو: ”هذه القوات مجموعات جيدة التدريب، سريعة الانتشار، وهي قادرة على وقف أي استفزاز‭‭‭ ‬‬‬وأي عمل عسكري ضد روسيا البيضاء”.

كما نقلت الوكالة عن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو قوله، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ليس لديها خطط للانضمام إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقا لرويترز.

وأفادت الوكالة بأن لوكاشينكو نفى اتهامات كييف بأن القوات الروسية تهاجم أوكرانيا من أراضي روسيا البيضاء.

وصباح اليوم، قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره في روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو؛ لبحث تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وناقش رئيسا البلدين محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، حسبما أفاد مكتب أردوغان. وفشلت المحادثات في تحقيق انفراجة، أمس الاثنين، ولم يذكر المفاوضون متى ستعقد جولة جديدة.

واتفق لوكاشينكو مع الهجوم العسكري الذي يشنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا، بعد أن لعب في وقت سابق دور الوسيط بين البلدين. وقال الأسبوع الماضي إن قوات بلاده يمكن أن تشارك في العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا إذا لزم الأمر.

وكانت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء قد ذكرت، في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن روسيا أرسلت قاذفات قنابل استراتيجية بعيدة المدى من طراز ”tu-22m3″؛ للانضمام إلى دوريات حراسة المجال الجوي على طول الحدود الغربية للبلاد.

وقال جيش روسيا البيضاء في حينه إن مقاتلات ”سو-30 إس إم“ من البلدين تشارك في الدوريات.

وتشترك روسيا البيضاء في الحدود من الغرب والشمال الغربي مع بولندا وليتوانيا، العضوين في الاتحاد الأوروبي.

وتشهد العلاقات بين روسيا البيضاء والاتحاد الأوروبي توترا؛ بسبب أزمة المهاجرين على حدودها الغربية.

ويوم الأحد الماضي، قال مستشار لوزير الداخلية الأوكراني إن صواريخ ”إسكندر“ انطلقت من روسيا البيضاء مستهدفة بلاده، نحو الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، 15:00 بتوقيت غرينتش، بحسب ”رويترز“.

وبعد جلسة محادثات روسية أوكرانية عقدت في مدينة جوميل، أمس الإثنين، بدعوة من رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، اعتبر الكرملين، اليوم الثلاثاء، أنه من المبكر ”تقييم“ المحادثات.