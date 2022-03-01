بوريل: روسيا انتهكت قوانين الحرب في خاركيف.. وزيلينسكي يتهمها بارتكاب "جريمة حرب"

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، القصف الروسي على مدينة خاركيف، ثاني كبرى مدن أوكرانيا، بأنه جريمة حرب، مشيرًا إلى أن الدفاع عن العاصمة هو الأولوية القصوى، وفق وكالة ”فرانس برس“.

وقال في بيان عبر مقطع فيديو ”إن القصف على خاركيف هو جريمة حرب. إنه إرهاب دولة من جانب روسيا“.

وأضاف أن ”حماية العاصمة اليوم هي الأولوية القصوى للدولة“.

انتهاك لقوانين الحرب

من جانبه، كتب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تغريدة، اليوم، أن القصف الروسي على ”المنشآت المدنية في خاركيف ينتهك قوانين الحرب“.

وأضاف ”يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب أوكرانيا في هذه المرحلة المأساوية“.

وكان أوليغ سينيجوبوف رئيس منطقة خاركيف الأوكرانية قد قال في وقت سابق، إن روسيا أطلقت صواريخ غراد وكروز على خاركيف، وإنها مدانة بارتكاب جرائم حرب، مضيفا أن دفاعات المدينة صامدة.

والأحد الماضي، أعلن مسؤول أوكراني أن خاركيف ”عادت إلى سيطرة“ القوات الأوكرانية، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلانه وصول الجيش الروسي إلى وسط المدينة.

وكتب المسؤول المحلي في خاركيف، أوليغ سينيغوبوف، عبر شبكات التواصل الاجتماعي: ”خاركيف تحت سيطرتنا التامة“، مؤكدًا أن عملية ”طرد الأعداء من المدينة“ جارية، بحسب ما نقلت وكالة ”فرانس برس“.

وكان قد أعلن سينيغوبوف الأحد، أن الجيش الروسي وصل إلى وسط المدينة في اليوم الرابع من غزو موسكو للبلاد.

وقال سينيغوبوف في تصريحاته السابقة عبر فيسبوك: ”اقتحمت مركبات خفيفة للعدو الروسي مدينة خاركيف“، الواقعة شمال شرق أوكرانيا.

وأكد سينيغوبوف، أن ”القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بالقضاء على العدو“، داعيا السكان إلى عدم مغادرة منازلهم.

وأشارت وكالة ”فرانس برس“ إلى أن ”قتال شوارع“ دار في مدينة خاركيف.

وبحسب الوكالة، استمر القتال منذ صباح الأحد مع ظهور مدرّعات خفيفة متروكة أو مشتعلة في الشوارع، فيما تردد صدى طلقات نارية وانفجارات متفرقة في أنحاء المدينة التي أقفرت شوارعها مع بقاء السكان في منازلهم.

وخاركيف التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة، هي المدينة الرئيسة في شمال شرق أوكرانيا، وتقع على مقربة من الحدود الروسية والأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا في دونيتسك ولوغانسك.