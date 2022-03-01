"إمدادات الغذاء تنفد".. الأمم المتحدة: مقتل 136 مدنيا في أوكرانيا

ذكرت وكالة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 136 مدنيا لقوا مصرعهم، منهم 13 طفلا، فيما أصيب 400 آخرون، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي.

وقالت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إفادة صحفية، إنه ”من المرجح أن يكون عدد الخسائر الحقيقي أعلى من ذلك بكثير“، مضيفة أن 253 من الضحايا كانوا في منطقتي دونيتسك ولوجانسك في شرق أوكرانيا.

وقال تومسون فيري المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، إن البرنامج يعمل على زيادة أنشطته في أوكرانيا حتى يتمكن من مساعدة 3.1 مليون شخص، مضيفا أن ”إمدادات الغذاء تنفد“.

وكان المستشار في وزارة الداخلية الأوكرانية أنتون هيراشينكو، قال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، في حين أصيب 35 شخصا، اليوم الثلاثاء، في ضربات صاروخية شنتها القوات الروسية على وسط خاركيف، ثاني أكبر مدينة أوكرانية.

وتابع هيراشينكو قوله ”يجري إزالة الركام وسيكون هناك مزيد من الضحايا والمصابين“، وفقا لما نقلته وكالة ”رويترز“ للأنباء.

ونقلت وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء، الثلاثاء، عن وزير الدفاع سيرجي شويغو، قوله، إن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى تحقق أهدافها، بحسب ”رويترز“.

وقال شويغو، إن ”الهدف الرئيس لموسكو، هو حماية نفسها من التهديدات التي يصنعها الغرب“، مضيفا أن روسيا لا تحتل الأراضي الأوكرانية.

وكانت ”رويترز“ نقلت، الثلاثاء، تحديثا صادرا عن المخابرات العسكرية البريطانية، يشير إلى أن التقدم الروسي نحو العاصمة الأوكرانية كييف، ”لم يحرز تقدما يذكر“ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

فيما كشفت شركة أمريكية خاصة، في وقت سابق، أن صورا التقطت بالأقمار الصناعية أمس الإثنين، تظهر رتلا عسكريا روسيا شمالي كييف يمتد لمسافة 64 كيلومترا، وهي مسافة أطول بكثير من 27 كيلومترا تم الإعلان عنها في وقت سابق من اليوم نفسه.

وقالت ”ماكسار تكنولوجيز“ التي تتابع الحشد العسكري الروسي على مدار أسابيع، إن عمليات نشر إضافية لقوات برية ووحدات طائرات هليكوبتر هجومية برية شوهدت أيضا في جنوب روسيا البيضاء، على بعد أقل من 32 كيلومترا من الحدود الأوكرانية الشمالية.

وتجدد القصف الروسي على العاصمة الأوكرانية مساء أمس الإثنين، عقب انتهاء مفاوضات وقف إطلاق النار بين الوفدين الروسي والأوكراني في بيلاروسيا، وقالت وسائل إعلام روسية إن الوفدين عادا إلى عاصمتيهما للتشاور قبل عقد جولة جديدة.