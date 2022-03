أمين عام حلف الناتو: بوتين دمر السلام في أوروبا

اتهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي أقامه في بولندا، اليوم الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه ”دمر السلام“ في أوروبا.

وأوضح ستولتنبرغ، الذي كان برفقة الرئيس البولندي أندريه دودا: ”الرئيس بوتين قام بتحطيم السلام في أوروبا، والحلف يدين العدوان الوحشي وغير المبرر لأوكرانيا“ متهمًا بيلاروسيا أيضًا بالسماح بذلك، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

لكن بيلاروسيا تنفي تدخلها في الأزمة، وفي وقت سابق نقلت وكالة ”بيلتا“ الرسمية للأنباء، عن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، قوله، إن بلاده ليس لديها خطط للانضمام إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بحسب رويترز .

وأفادت الوكالة، بأن لوكاشينكو نفى اتهامات كييف، بأن القوات الروسية تهاجم أوكرانيا من أراضي بيلاروسيا.

مواصلة الضغط

في السياق، لفت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال زيارة إلى بولندا، اليوم، أن الغرب سيواصل الضغط على نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أجل غير مسمى. وقال للصحفيين ”لم يحسن فلاديمير بوتين تقدير وحدة وعزم الغرب وباقي العالم“.

وأضاف ”سنواصل الضغط الاقتصادي.. إنه بكل وضوح يؤثر بشكل كبير للغاية. نحن على استعداد لتكثيفه ومواصلته طالما دعت الحاجة“.

وكان الأمين العام لحلف ”الناتو“ ينس ستولتنبرغ، قد أكد أن استنفار الرئيس فلاديمير بوتين في تجهيز قوات الردع النووي الإستراتيجية، يدل على خطورة الموقف.

وقال: ”التحرك الأخير يدل على أن الموقف شديد الخطورة.. الناتو سيزيد من إمداد أوكرانيا بالأنظمة المضادة للطائرات والدبابات“.

انضمام أوكرانيا للناتو

وأضاف: ”نثق تماما في أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيوافق على التفاوض في منطقة غوميل في بيلاروس مع الجانب الروسي“. وتابع: ”لطالما دعمنا الدبلوماسية ونراقب إن كانت روسيا جادة في مفاوضاتها مع الأوكرانيين“.

وأشار إلى أن ”الموافقة على عضوية أوكرانيا في ”الناتو“ تحتاج لإجماع أعضاء الحلف على ذلك“.

ولفت الأمين العام إلى أن الناتو عزز بالفعل وجوده الدفاعي في منطقة البلطيق، وهو على استعداد للقيام بالمزيد.

وقال ستولتبرغ في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”تكلمت مع رئيس ليتوانيا، غيتاناس نوسيدا، حول عواقب الغزو الروسي المتهور لأوكرانيا“.

Spoke with President @GitanasNauseda of #Lithuania about the consequences of #Russia’s reckless invasion of #Ukraine. #NATO has already enhanced our defensive presence in the Baltic region & stands ready to do more. We will defend every Ally and every inch of Allied territory.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 28, 2022