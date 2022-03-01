الكرملين: ما زال من المبكر تقييم المحادثات بشأن نزاع أوكرانيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

اعتبر الكرملين، اليوم الثلاثاء، أنه من المبكر ”تقييم“ المحادثات التي جرت قبل يوم بين موسكو وكييف بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، في اليوم السادس عليه.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أُبلغ بحدوث المفاوضات، وإن ”من المبكر جدًا تقييم“ نتائجها.