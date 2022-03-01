وزير إسرائيلي سابق يدعو لكونفدرالية "خليجية" بين إسرائيل والفلسطينيين (فيديو إرم)

دعا وزير العدل الإسرائيلي الأسبق يوسي بيلين إلى إنشاء ما سماه كونفدرالية شبيهة بدول الخليج بين الفلسطينيين وإسرائيل؛ لحل القضية الفلسطينية.

وقال بيلين، في لقاء مع إرم نيوز: ”الكونفدرالية (التي يقترحها) هي بحسب النموذج الأوروبي. وبمدى معين دول الخليج هي نوع من الكونفدرالية“، مشيرا إلى أن اقتراحه يتحدث ”عن كونفدرالية أقل تماسكا من كونفدرالية اتحاد دولة الإمارات“.

وتابع شارحًا: ”ماذا يعني هذا؟ لن يكون قائد واحد لن تكون حكومة واحدة.. لن يكون برلمان واحد.. لكن هناك تعاونا كبيرا في الكثير من القضايا وتنسيق؛ على سبيل المثال البنى التحتية.. والأمراض: مثلا الكورونا يجب معالجة الموضوع معا دون ذلك فالمرض يعدي ويشكل خطرا على الطرفين“.

مشكلة المستوطنين واللاجئين

وحول حل مشكلة المستوطنين في اقتراحه، قال بيلين: ”في موضوع المستوطنات ستكون الكونفدرالية الموضوع الذي قد يحل المشكلة؛ لأنه كما يبدو لي المشكلة الأكبر لدى متخذي القرار في إسرائيل أنه من أجل التوصل إلى حل الدولتين، يجب إخلاء الكثير من المستوطنين ونحن نقول هذه لن تكون المشكلة“.

وأوضح: ”لأن المستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون خلف خط الحدود الذي نقرره، سيعيشون في دولة فلسطينية ليس في سيادة إسرائيلية كما اقترح ترامب، إنما يكونون جزءًا من الدولة الفلسطينية ويكونون مواطنين إسرائيليين وسكانا دائمين في دولة فلسطين.. وبالمقابل العدد نفسه ممن يريدون البقاء في المستوطنات سيعطى للفلسطينيين، فالمواطنون الفلسطينيون الذين يريدون العيش في إسرائيل سيواصلون العيش كمواطنين فلسطينيين وسكانا دائمين في إسرائيل“.

وأضاف: ”هذا من دون علاقة بحل مشكلة اللاجئين التي تشمل أيضًا تعويضات، وأيضًا الاستعداد لقبول عدد محدود ورمزي“.

العاصمة

وفيما يخص مشكلة العاصمة وأين ستكون عاصمتا الدولتين المنضويتين تحت الكونفدرالية المقترحة، قال الوزير الإسرائيلي الأسبق: ”يجري الحديث هنا عن حل مثل حل كلنتون عام 2000 ومبادرة جنيف عام 2003. نحن لن نغير هنا. بالتأكيد ستكون الحدود على أساس العام 1967 ذات المنطقة التي كانت عام 67 للأردن في الضفة الغربية ستكون للفلسطينيين، وتساوي 6208 كيلومترات مربعة، بهذه لن نمس ولكن نجري تغييرا للمسار الذي نشأ خلال السنوات الماضية، وحل القدس، هي عاصمة للفلسطينيين في القدس الشرقية، وعاصمة لإسرائيل غرب القدس، من دون ذلك لن يكون هناك حل“.

ترحيب في أمريكا

وكشف بيلين عن ترحيب تلقاه خلال زيارة أخيرة للولايات المتحدة عرض فيها اقتراحه لحل الكونفدرالية.

وردا على سؤال إرم نيوز عن الانطباع الذي لقيه هناك، قال: ”كانت هناك آذان صاغية جدًا لفكرة الكونفدرالية، حقيقة أننا نذهب إلى البيت الأبيض، إلى وزارة الخارجية، إلى الكونغرس ومجلس النواب. لقد وصلت مجموعة فلسطينيين وإسرائيليين معًا وعرضت حلا مفصلا لاتفاقية سلام، بعد وقت طويل جدا من الجمود“.

وأضاف: ”الناس يئست من احتمال التوصل لسلام مع إسرائيل والفلسطينيين.. في اللقاءات على مستوى المسؤولين الأشخاص كانوا سعداء برؤيتنا وسماعنا، فهم يرون أننا حمّلنا نفسنا عناء ثلاث سنوات لإعداد كتاب فيه كل البنود: اللاجئين – الحدود – القدس – تبادل الأراضي المستوطنات، وبالأساس الترتيبات الأمنية. كل هذه الأمور موجودة هناك، هذا لا يعني كلام فاضي.. بدنا السلام“.