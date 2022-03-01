وزير الدفاع الروسي: عملياتنا العسكرية ستتواصل في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافنا

نقلت وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن وزير الدفاع سيرجي شويغو، قوله، إن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى تحقق أهدافها، بحسب وكالة ”رويترز“ للأنباء.

وقال شويغو، إن ”الهدف الرئيس لموسكو، هو حماية نفسها من التهديدات التي يصنعها الغرب“، مضيفا أن روسيا لا تحتل الأراضي الأوكرانية.

وكانت ”رويترز“ نقلت، الثلاثاء، تحديثا صادرا عن المخابرات العسكرية البريطانية، يشير إلى أن التقدم الروسي نحو العاصمة الأوكرانية كييف، ”لم يحرز تقدما يذكر“ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أن ”القوات الروسية كثفت استخدامها للمدفعية شمالي كييف والمناطق المجاورة لخاركيف وتشرنيهيف“.

ونوهت إلى أن ”استخدام المدفعية الثقيلة في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان يزيد بشكل كبير من خطر وقوع ضحايا من المدنيين“.

فيما كشفت شركة أمريكية خاصة، في وقت سابق، أن صورا التقطت بالأقمار الصناعية يوم الإثنين، تظهر رتلا عسكريا روسيا شمالي كييف يمتد لمسافة 64 كيلومترا، وهي مسافة أطول بكثير من 27 كيلومترا تم الإعلان عنها في وقت سابق من اليوم نفسه.

وقالت ”ماكسار تكنولوجيز“ التي تتابع الحشد العسكري الروسي على مدار أسابيع، إن عمليات نشر إضافية لقوات برية ووحدات طائرات هليكوبتر هجومية برية شوهدت أيضا في جنوب روسيا البيضاء، على بعد أقل من 32 كيلومترا من الحدود الأوكرانية الشمالية.

وتجدد القصف الروسي على العاصمة الأوكرانية مساء أمس الإثنين، عقب انتهاء مفاوضات وقف إطلاق النار بين الوفدين الروسي والأوكراني في بيلاروسيا، وقالت وسائل إعلام روسية إن الوفدين عادا إلى عاصمتيهما للتشاور قبل عقد جولة جديدة.

ودوّت انفجارات عنيفة وصافرات الإنذار في أرجاء كييف، فيما اندلعت حرائق.

وكان الجيش الروسي قد قال في بيان أصدره أمس الإثنين، إن بإمكان المدنيين مغادرة العاصمة الأوكرانية ”بحرية“، متهمًا في الوقت ذاته السلطات الأوكرانية باستخدامهم ”دروعًا بشرية“، على حد وصفه.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي، الإثنين، إن ”الولايات المتحدة تتوقع أن تحاول القوات الروسية تطويق كييف في الأيام المقبلة، وقد تصبح أكثر عدوانية بسبب إحباطها من تقدمها البطيء صوب المدينة حتى الآن“.

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون، أن المقاومة الأوكرانية الشديدة أبطأت تقدم القوات الروسية، وأن ”إخفاقات في التخطيط“ تركت بعض الوحدات الروسية دون وقود أو إمدادات أخرى.