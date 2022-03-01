الرئيس الأوكراني يوجه خطابا للبرلمان الأوروبي الثلاثاء

أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يطالب بضم بلاده ”فورا“ إلى الاتحاد الأوروبي بعد الغزو الروسي، سيوجّه الثلاثاء الساعة الـ12,30 الـ(11,30 ت. غ) خطابا للبرلمان الأوروبي عبر تقنية الفيديو، بحسب ما نقلت ”فرانس برس“.

وسيقوم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بمداخلات خلال هذه الجلسة الاستثنائية المكرسة لغزو الجيش الروسي لأوكرانيا.

وكان زيلينسكي، طلب الاثنين من الاتحاد الأوروبي، السماح لأوكرانيا بالحصول على العضوية على الفور بموجب إجراء خاص، فيما تدافع عن نفسها أمام القوات الروسية.

وقال في تسجيل مصور تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، ”هدفنا هو أن نكون مع جميع الأوروبيين، والأهم من ذلك أن نكون متساوين. أنا متأكد من أن هذا هو العدل. أثق في أننا نستحق ذلك“، وفقا لرويترز.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال، في وقت سابق، إنه وقع على طلب رسمي لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وناشد الرئيس الأوكراني الجنود الروس في التسجيل قائلا ”انقذوا أرواحكم وارحلوا“.

ولاحقا، أظهرت رسالة مفتوحة، نشِرت الإثنين، أن رؤساء 8 دول في وسط وشرق أوروبا دعوا أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى منح أوكرانيا بشكل فوري وضع دولة مرشحة لعضوية الاتحاد، وبدء محادثات حول انضمامها لعضويته.

وقالت الرسالة ”نحن، رؤساء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي: جمهورية بلغاريا وجمهورية التشيك وجمهورية إستونيا وجمهورية لاتفيا وجمهورية ليتوانيا وجمهورية بولندا وجمهورية سلوفاكيا وجمهورية سلوفينيا، نعتقد بشدة أن أوكرانيا تستحق الحصول فورا على تصور بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي“، بحسب وكالة ”رويترز“.

من جانبه، قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي، الإثنين، إن زعماء الاتحاد قد يناقشون احتمال ضم أوكرانيا خلال قمة غير رسمية تعقد يومي الـ10 والـ11 من شهر مارس/آذار المقبل، مضيفًا أن هذه القضية مهمة لأوكرانيا في المناقشات مع روسيا بشأن إنهاء الصراع.

وقال المسؤول ”أعتقد أن من المحتمل أن يكون أحد الأسباب التي تجعل هذا الأمر مهمّا بالنسبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المباحثات مع روسيا للتوصل لحل“، وذلك في إشارة إلى المحادثات لإنهاء الصراع، لكنه أشار إلى عدم بدء أي عملية بعد.

والأربعاء الماضي، صرح الرئيس الأوكراني أن ”مستقبل الأمن الأوروبي“ يتقرر من خلال المواجهة بين بلاده وروسيا.

وقال زيلينسكي خلال استقباله نظيريه البولندي والليتواني ”نحن متحدون في فكرة أن مستقبل الأمن الأوروبي يتم تقريره الآن، هنا في وطننا، في أوكرانيا“.