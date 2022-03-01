إيران: لدينا خطة بديلة إذا انسحبت أمريكا من مفاوضات فيينا

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إن بلاده لديها خطة بديلة في حال انسحاب الولايات المتحدة من المفاوضات غير المباشرة في فيينا.

جاء ذلك، ردا من خطيب زادة في تغريدة له عبر ”تويتر“، على تصريحات نظيره الأمريكي، بأن واشنطن مستعدة للانسحاب من محادثات فيينا.

وقال المتحدث الإيراني: ”الكل لديه خطة بديلة“.

وأضاف: ”ثبت من قبل، خواء خطة أمريكا البديلة.. التهجم والخداع لم ولن يثمرا“، وأكد أن ”اتخاذ القرار هو الذي يثمر“، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن ”الاتفاق في متناول اليد تماما لو اتخذ البيت الأبيض قراره“، موضحا أن ”إيران جاهزة للاتفاق لكنها لن تنتظر إلى الأبد“.

وتابع أن ”أمريكا انسحبت من الاتفاق النووي منذ أعوام، وبناء على ذلك ينبغي علينا أن نتأكد من أن هذا الأمر لن يتكرر مرة أخرى“.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال إن ”واشنطن ستنسحب من محادثات فيينا إذا لمست مماطلة إيرانية“.

وأضاف برايس: ”إذا انسحبت بلاده من المحادثات، فهذا لا يعني أن الوضع سيبقى على حاله“، وهو مؤشر غير مباشر على ضغوط جديدة على إيران.

وكانت أطراف محادثات فيينا قالت إن ”مصير المحادثات يجب أن يتضح هذا الأسبوع“، وقالت فرنسا إن ”انتهاء المحادثات هذا الأسبوع أمر حيوي“.

وتسارعت المفاوضات منذ يوم أمس الإثنين، بعد عودة علي باقري كني كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، إلى فيينا، بعد عدة أيام من المشاورات في طهران.

وقال مصدران قريبان من المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي في فيينا لـ“رويترز“، إن موقف إيران في المحادثات ”أصبح أكثر صرامة“ منذ عودة باقري كني من طهران.

وبينما تواصل إيران الإصرار على مطالبها الحالية، بما في ذلك شطب الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، فقد ”قدمت مطالب جديدة“، بحسب ما أوردته رويترز.

وتقول إيران إن 98% من مسودة نص الاتفاقية تم إعدادها، لكن لا تزال هناك ثلاث قضايا رئيسة، بما في ذلك ضمان بقاء الولايات المتحدة في الاتفاقية والتحقق من رفع العقوبات.

وتشارك الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا في محادثات فيينا إلى جانب الولايات المتحدة التي تتفاوض بشكل غير مباشر مع إيران.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران في أيار/ مايو لعام 2018، وشددت العقوبات على طهران.