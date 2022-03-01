رئيس بيلاروسيا: مينسك لن تنضم للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

نقلت وكالة ”بيلتا“ الرسمية للأنباء في بيلاروسيا، عن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، قوله اليوم الثلاثاء، إن بلاده ليس لديها خطط للانضمام إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقًا لوكالة رويترز.

وأفادت الوكالة بأن لوكاشينكو نفى اتهامات كييف، بأن القوات الروسية تهاجم أوكرانيا من أراضي بيلاروسيا.

وعلى صعيد متصل، قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح اليوم، إنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره في بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، لبحث تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وناقش رئيسا البلدين، محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، حسب ما أفاد مكتب أردوغان.

وفشلت المحادثات في تحقيق انفراجة الاثنين، ولم يذكر المفاوضون متى ستعقد جولة جديدة.

وقال مكتب أردوغان، إنه أبلغ لوكاشينكو، بأن أنقرة ستواصل بذل الجهود لوقف الحرب واستعادة السلام.

وتصف روسيا تحركاتها في أوكرانيا بأنها ”عملية خاصة“.

وقال الرئيس التركي الاثنين، إن بلاده لا يمكنها التخلي عن علاقاتها مع روسيا أو أوكرانيا، مضيفًا أن أنقرة ستنفذ اتفاقًا يخص المرور عبر مضيقين في المياه التركية المؤدية إلى البحر الأسود لمنع تصعيد الحرب.

ووصفت تركيا الغزو الروسي يوم الأحد بأنه ”حرب“؛ ما يسمح لها باستخدام مواد بموجب اتفاق دولي لعام 1936 من شأنه أن يحد من مرور بعض السفن الروسية من مضيقين تركيين.

واتفق لوكاشينكو مع الهجوم العسكري الذي يشنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا، بعد أن لعب في وقت سابق دور الوسيط بين البلدين.

وقال الأسبوع الماضي، إن قوات بلاده يمكن أن تشارك في العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا إذا لزم الأمر.