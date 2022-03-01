مسؤول أوكراني: صواريخ روسية أصابت أحياء سكنية في خاركيف

قال أوليج سينيجوبوف رئيس منطقة خاركيف الأوكرانية، الثلاثاء، إن الهجمات الصاروخية الروسية أصابت مركز ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا بما شمل المناطق السكنية ومبنى الإدارة، مع دخول الغزو الروسي يومه السادس.

وذكر سينيجوبوف أن روسيا أطلقت صواريخ غراد وكروز على خاركيف وأنها مدانة بارتكاب جرائم حرب، مضيفا أن دفاعات المدينة صامدة.

والأحد الماضي، أعلن مسؤول أوكراني أن خاركيف ”عادت إلى سيطرة“ القوات الأوكرانية، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلانه وصول الجيش الروسي إلى وسط المدينة.

وكتب المسؤول المحلي في خاركيف، أوليغ سينيغوبوف، عبر شبكات التواصل الاجتماعي: ”خاركيف تحت سيطرتنا التامة“، مؤكدًا أن عملية ”طرد الأعداء من المدينة“ جارية، بحسب ما نقلت وكالة ”فرانس برس“.

وأضاف أن ”العدو الروسي محبط تماما، متخليا عن مركباته ومجموعات من الجنود استسلموا للجيش الأوكراني“، على حد قوله.

وخاركيف التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة، هي المدينة الرئيسية في شمال شرق أوكرانيا وتقع على مقربة من الحدود الروسية والأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا في دونيتسك ولوغانسك.

وكان قد أعلن سينيغوبوف الأحد أن الجيش الروسي وصل إلى وسط المدينة في اليوم الرابع من غزو موسكو للبلاد.

وقال سينيغوبوف في تصريحاته السابقة عبر فيسبوك: ”اقتحمت مركبات خفيفة للعدو الروسي مدينة خاركيف“، الواقعة شمال شرق أوكرانيا.

وأكد سينيغوبوف أن ”القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بالقضاء على العدو“، داعيا السكان إلى عدم مغادرة منازلهم.

وأشارت وكالة ”فرانس برس“ إلى أن ”قتال شوارع“ دار في مدينة خاركيف.

وبحسب الوكالة، استمر القتال منذ صباح الأحد مع ظهور مدرّعات خفيفة متروكة أو مشتعلة في الشوارع، فيما تردد صدى طلقات نارية وانفجارات متفرقة في أنحاء المدينة التي أقفرت شوارعها مع بقاء السكان في منازلهم.