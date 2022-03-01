رويترز: القوات الروسية لم تحقق تقدما يذكر نحو كييف خلال الـ24 ساعة الماضية

نقلت وكالة ”رويترز“ للأنباء، ”تحديثا“ صادرا عن المخابرات العسكرية البريطانية، يشير إلى أن التقدم الروسي نحو العاصمة الأوكرانية كييف، ”لم يحرز تقدما يذكر“ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في تحديث لمعلومات المخابرات العسكرية، إن ”التقدم الروسي نحو كييف لم يحرز تقدما يذكر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك على الأرجح نتيجة للصعوبات اللوجستية المستمرة“.

وأضافت أن ”القوات الروسية كثفت استخدامها للمدفعية شمالي كييف والمناطق المجاورة لخاركيف وتشرنيهيف“.

ونوهت إلى أن ”استخدام المدفعية الثقيلة في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان يزيد بشكل كبير من خطر وقوع ضحايا من المدنيين“.

وكشفت شركة أمريكية خاصة، في وقت سابق، أن صورا التقطت بالأقمار الصناعية يوم الاثنين تظهر رتلا عسكريا روسيا شمالي كييف يمتد لمسافة 64 كيلومترا، وهي مسافة أطول بكثير من 27 كيلومترا تم الإعلان عنها في وقت سابق من نفس اليوم.

وقالت ”ماكسار تكنولوجيز“ التي تتابع الحشد العسكري الروسي على مدار أسابيع، إن عمليات نشر إضافية لقوات برية ووحدات طائرات هليكوبتر هجومية برية شوهدت أيضا في جنوب روسيا البيضاء، على بعد أقل من 32 كيلومترا من الحدود الأوكرانية الشمالية.

وتجدد القصف الروسي على العاصمة الأوكرانية مساء أمس الاثنين عقب انتهاء مفاوضات وقف إطلاق النار بين الوفدين الروسي والأوكراني في بيلاروسيا، وقالت وسائل إعلام روسية إن الوفدين عادا إلى عاصمتيهما للتشاور قبل عقد جولة جديدة.

ودوّت انفجارات عنيفة وصافرات الإنذار في أرجاء كييف، فيما اندلعت حرائق.

وكان الجيش الروسي قد قال في بيان أصدره أمس الاثنين إن بإمكان المدنيين مغادرة العاصمة الأوكرانية ”بحرية“، متهمًا في الوقت ذاته السلطات الأوكرانية باستخدامهم ”دروعًا بشرية“، على حد وصفه.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي، يوم الاثنين، إن ”الولايات المتحدة تتوقع أن تحاول القوات الروسية تطويق كييف في الأيام المقبلة، وقد تصبح أكثر عدوانية بسبب إحباطها من تقدمها البطيء صوب المدينة حتى الآن“.

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن المقاومة الأوكرانية الشديدة أبطأت تقدم القوات الروسية، وأن ”إخفاقات في التخطيط“ تركت بعض الوحدات الروسية دون وقود أو إمدادات أخرى.