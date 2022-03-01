دخول نحو 350 ألف لاجئ أوكراني إلى بولندا

قال نائب وزير الداخلية البولندي، اليوم الثلاثاء، إن نحو 350 ألف شخص دخلوا بولندا، قادمين من أوكرانيا، منذ بدء الهجوم الروسي على البلاد.

وقال ماتشي فاشيك لإذاعة بولسكي راديو 1 ”على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية، عبر 100 ألف شخص الحدود البولندية الأوكرانية“.

وأضاف ”في المجمل، دخل بالفعل 350 ألف لاجئ منذ يوم الخميس“.

وقال يانيز لينارتشيتش المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات يوم الأحد إن أوروبا تواجه أكبر أزمة إنسانية لها منذ سنوات عديدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وربما يصل عدد الأوكرانيين النازحين بسبب الصراع إلى أكثر من سبعة ملايين.

وأضاف لينارتشيتش ”نشهد ما يمكن أن يصبح أكبر أزمة إنسانية في قارتنا الأوروبية منذ سنوات عديدة، الاحتياجات تتزايد بينما نحن نتحدث الآن“.

وتابع خلال مؤتمر صحفي في بروكسل بعد اجتماع استثنائي لوزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمناقشة الأزمة ”بالنسبة للوضع الإنساني بشكل عام، فإن العدد المتوقع حاليّا للنازحين الأوكرانيين يزيد على سبعة ملايين“.

كما قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية يلفا جوهانسون يوم الأحد إن التكتل يحتاج للاستعداد لاستقبال ملايين اللاجئين من أوكرانيا.

وأضافت للصحفيين في بروكسل ”أعتقد أن علينا الاستعداد للملايين“، مشيرة إلى أنها كانت مؤيدة لفكرة تفعيل مبدأ الحماية المؤقتة في الاتحاد لتأمين المأوى لمن سيصلون للاتحاد الأوروبي.

وفي 2001، كان هذا المبدأ أساس استجابة التكتل لتدفق جماعي هائل للنازحين واللاجئين خلال الحرب في يوغوسلافيا والصراع في كوسوفو.

وبموجب قواعده، يتم منح المشردين من دول ليست ضمن التكتل حماية فورية مؤقتة.

وفي سياق متصل، ناشدت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا، الاثنين، أعضاء الكونغرس الأمريكي تقديم المزيد من المساعدة في الوقت الذي تقاوم فيه بلادها ”حربا وحشية“ من قِبل روسيا، قائلة إن روسيا استخدمت قنبلة فراغية الإثنين في غزوها لأوكرانيا.

وقالت ماركاروفا بعد تقديم إفادة لأعضاء الكونغرس الأمريكي ”استخدموا القنبلة الفراغية اليوم، والتي تحظرها بالفعل اتفاقية جنيف… الدمار الذي تحاول روسيا إلحاقه بأوكرانيا كبير“.

وتعتبر الأسلحة الحرارية من أكثر أسلحة الحرب الموجودة وحشية.

وتمتلئ الصواريخ بوقود شديد الانفجار ومزيج كيميائي، يمكن أن يتسبب عند الانفجار في موجات تفوق سرعة الصوت يمكن أن تمحو كل شيء في طريقها، بما في ذلك المباني والبشر، وتُعرف أيضًا باسم قنابل الهباء الجوي أو القنابل الفراغية.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكدت، الأحد، أن أكثر من 368 ألف شخص فروا من أوكرانيا جراء الغزو الروسي على البلاد، الخميس.

وقالت المفوضية في تغريدة على تويتر، ”بات العدد الإجمالي حاليّا 368 ألفًا ويواصل ارتفاعه“، مضيفة أن العدد الجديد مبني على ”بيانات قدّمتها السلطات الوطنية“ لكل دولة استقبلت اللاجئين الأوكرانيين.