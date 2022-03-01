أردوغان يناقش مع رئيس بيلاروسيا "الغزو الروسي لأوكرانيا"

قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صباح الثلاثاء، إنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره في روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو لبحث تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وناقش رئيسا البلدين، محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، حسب ما أفاد مكتب أردوغان.

وفشلت المحادثات في تحقيق انفراجة الاثنين، ولم يذكر المفاوضون متى ستعقد جولة جديدة.

وقال مكتب أردوغان إنه أبلغ لوكاشينكو بأن أنقرة ستواصل بذل الجهود لوقف الحرب واستعادة السلام.

وتصف روسيا تحركاتها في أوكرانيا بأنها ”عملية خاصة“.

وقال الرئيس التركي الاثنين، إن بلاده لا يمكنها التخلي عن علاقاتها مع روسيا أو أوكرانيا، مضيفا أن أنقرة ستنفذ اتفاقا يخص المرور عبر مضيقين في المياه التركية المؤدية إلى البحر الأسود لمنع تصعيد الحرب.

ووصفت تركيا الغزو الروسي يوم الأحد بأنه ”حرب“؛ ما يسمح لها باستخدام مواد بموجب اتفاق دولي لعام 1936 من شأنه أن يحد من مرور بعض السفن الروسية من مضيقين تركيين.

وبموجب اتفاقية ”مونترو“ لعام 1936 تسيطر تركيا على مضيقي ”الدردنيل“ و“البوسفور“ اللذين يربطان البحر المتوسط بالبحر الأسود، ويمكنها منع مرور السفن الحربية في أثناء الحروب أو إذا تعرضت للتهديد.

وناشدت كييف أنقرة أن تمنع مرور السفن الحربية الروسية إلى البحر الأسود، الذي أطلقت منه روسيا اجتياحها للشاطئ الجنوبي لأوكرانيا.

وسبق أن عرضت تركيا التوسط في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، حيث تشترك تركيا في الحدود البحرية مع البلدين ولها علاقات جيدة معهما.

وكان الرئيس التركي أردوغان، انتقد ما وصفه بالموقف ”غير الحاسم“ من قبل الولايات المتحدة والقوى الغربية بشأن غزو أوكرانيا، قائلا إن ”هذا دليل على فشل النظام الدولي“.

وأضاف أن ”تركيا لن تقدم أي تنازل بشأن التزاماتها تجاه تحالفاتها، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي“، لكنها لا يمكن أيضا أن تتخلى عن ”المصالح الوطنية“ في منطقتها.

كما وصف الغزو الروسي مجددا بأنه ”غير مقبول“.

واتفق لوكاشينكو مع الهجوم العسكري الذي يشنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا بعد أن لعب في وقت سابق دور الوسيط بين البلدين.

وقال الأسبوع الماضي، إن قوات بلاده يمكن أن تشارك في العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا إذا لزم الأمر.