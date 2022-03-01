الإمارات تؤكد ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار فوري في أوكرانيا

قالت بعثة دولة الإمارات في الأمم المتحدة في تغريدة لها اليوم الثلاثاء إنها تؤكد على ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار فوري في أوكرانيا والسعي لإيجاد حلول سلمية بما يخدم‭‭ ‬‬الأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين.

وأضافت البعثة في بيانها ”إننا نشجب العنف القائم في أوكرانيا، ونكرر على ضرورة ضبط النفس، ووقف إطلاق النار، والعمل على حل النزاع بالطرق السلمية“‭‭.‬‬

والسبت الماضي، دعت الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن الدولي، إلى وقف التصعيد والأعمال العدائية في أوكرانيا.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها، الذي نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، على أن ما وصفتها بـ ”التطورات الخطيرة في أوكرانيا تقوض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين“.

ودعا البيان، الذي تلته السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع لمجلس الأمن، إلى ”خفض التصعيد بشكل فوري وإنهاء الأعمال العدائية“.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن قلقها بشكل خاص تجاه التداعيات المترتبة على المدنيين المتواجدين في أوكرانيا، وعلى المنطقة والمجتمع الدولي بأسره.

وشدد البيان على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، داعيةً كافة الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي، وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأوضحت المندوبة الإماراتية أن بلادها مستعدة للعمل مع أعضاء مجلس الأمن لخفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية.

وقالت نسيبة: ”إن نتيجة التصويت على القرار الخاص بأوكرانيا هي مجرد تحصيل حاصل، ولكن يجب أن تبقى قنوات الحوار مفتوحة أكثر من أي وقت مضى، ويتعين علينا جميعا السعي لتحقيق ذلك“.

وأضافت المندوبة الإماراتية: ”إن انتماءنا لمنطقة الشرق الأوسط يجعلنا ندرك تماما الأهمية البالغة لوجود بيئة أمنية إقليمية مستقرة، والحاجة لخفض التصعيد والدبلوماسية والانخراط في الحوار، وبحكم تجربتنا، نتفهم أيضا ضرورة وجود مشاورات شاملة“.

وشددت المندوبة الإماراتية على أن بلادها ملتزمة باحترام مبادئ السلامة الإقليمية والسيادة والاستقلال لكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، معربةً عن دعمها لمختلف المبادرات والقنوات الدبلوماسية الرامية لحل الأزمة.

وكانت الإمارات امتنعت، عن التصويت على مشروع قرار بخصوص أوكرانيا اقترحته الولايات المتحدة.

وفشل مجلس الأمن الدولي، في تبني مشروع القرار نتيجة استخدام روسيا حق النقض ”الفيتو“ بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن.

وصوت لصالح مشروع القرار 11 عضوا في مجلس الأمن، وامتنعت الصين والهند والإمارات عن التصويت على نص المشروع الذي صاغته الولايات المتحدة.