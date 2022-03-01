أوكرانيا تحصل على أجهزة استقبال الإنترنت الفضائي

قالت أوكرانيا يوم الاثنين إنها تلقت وحدات لاستقبال إرسال الإنترنت الفضائي من ستارلنك تبرعت بها شركة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك، لكن أحد المتخصصين في أمن الانترنت حذر من استهداف الروس لتلك الوحدات.

وقال ميخايلو فيدوروف نائب رئيس الوزراء الأوكراني على تويتر يوم الاثنين ”ستارلنك هنا… شكرا إيلون ماسك“، ونشر صورة لشاحنة تبدو كالمركبات العسكرية محملة بأجهزة استقبال الانترنت الفضائي، وذلك بعد أيام من طلب المساعدة من ماسك.

ورد ماسك مالك شركة سبيس إكس مغردا ”على الرحب والسعة“.

وتبدو وحدات استقبال الانترنت الفضائي كالأطباق التي تلتقط البث التلفزيوني عبر القمر الصناعي وتوفر خدمة انترنت سريعة نسبيا عن طريق التوصيل مع عدد كبير من الاقمار الصناعية.

لكن جون سكوت ريلتون، أحد كبار الباحثين في مختبر (سيتزن لاب) لمراقبة الانترنت، حذر عبر تويتر من استهداف روسيا لوحدات ستارلنك.

وقال في تغريدة ”من الجيد التبرع … بوحدات ستارلنك لكن تذكروا إذا سيطر (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على السماء فوق أوكرانيا فسوف تصبح الوحدات هدفا سهلا لضربات جوية.

”تملك روسيا خبرة كبيرة في استهداف الناس من خلال اختراق الاتصالات عبر الاقمار الصناعية.“

ولم ترد سبيس إكس حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.