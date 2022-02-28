رويترز: رد أمريكي فاتر على اقتراح أوكرانيا فرض منطقة لحظر الطيران الروسي

جاء رد البيت الأبيض الاثنين فاترا على اقتراح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فيما يتعلق بفرض منطقة حظر طيران للرحلات الجوية الروسية فوق أوكرانيا، إذ قال إن مشاركة الولايات المتحدة في مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة صراع مباشر مع موسكو، وهو ما لا تريده واشنطن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين إن فرض منطقة حظر طيران سيكون خطوة نحو إرسال قوات أمريكية لمحاربة روسيا التي بدأت قواتها غزوا واسع النطاق لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وقالت ”فرض منطقة حظر طيران يتطلب تطبيقا“، مضيفة أنه سيستلزم ”نشر الجيش الأمريكي لتطبيقه، وهو ما سيكون… صراعا مباشرا محتملا وربما حربا مع روسيا، وهو ما لا نخطط أحيانا لأن نكون جزءا منه“.

وعندما سئلت بشكل منفصل عن فرض منطقة حظر الطيران للرحلات الروسية فوق الولايات المتحدة، قالت ساكي إنه لا يوجد شيء غير مطروح على الطاولة، لكنها أشارت إلى أن الكثير من شركات الطيران الأمريكية تسير رحلات فوق روسيا للوصول إلى آسيا وأجزاء أخرى من العالم، وهو على الأرجح سبب آخر للممانعة الأمريكية.

وقالت ”لا يوجد خيار غير مطروح على الطاولة… نأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل“.

وفي كلمة مصورة، لم يحدد زيلينسكي كيف سيتم فرض منطقة حظر الطيران ومن الذي سيفرضها.

وفي وقت سابق الاثنين، قال الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي إن الوقت حان للنظر في فرض منطقة حظر طيران للصواريخ والطائرات والطائرات الهليكوبتر الروسية على خلفية القصف الروسي لمدينة خاركيف الأوكرانية.

وفي كلمة مصورة، لم يحدد زيلينسكي كيف سيتم فرض منطقة حظر طيران ومن الذي سيفرضها.

وقال إن روسيا شنت 56 ضربة صاروخية وأطلقت 113 صاروخ كروز على أوكرانيا في الأيام الخمسة الماضية.

وياتي ذبك في الوقت الذي قال فيه البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث مع زعماء عالميين في مؤتمر عبر الهاتف اليوم الاثنين جهود لفرض مزيد من ”التكاليف وعواقب وخيمة“ على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

وأضاف البيت الابيض في بيان، أن الزعماء ناقشوا أيضا الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي، بما يشمل ما يتعلق بأسعار الطاقة.