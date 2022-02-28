سفيرة أوكرانيا بأمريكا: روسيا استخدمت قنبلة فراغية الإثنين

ناشدت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا الاثنين أعضاء الكونغرس الأمريكي تقديم المزيد من المساعدة في الوقت الذي تقاوم فيه بلادها ”حربا وحشية“ من روسيا، قائلة إن روسيا استخدمت قنبلة فراغية الإثنين في غزوها لأوكرانيا.

وقالت ماركاروفا بعد تقديم إفادة لأعضاء الكونجرس الأمريكي ”استخدموا القنبلة الفراغية اليوم، والتي تحظرها بالفعل اتفاقية جنيف… الدمار الذي تحاول روسيا إلحاقه بأوكرانيا كبير“.

وقالت إن أوكرانيا تعمل بنشاط مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونجرس للحصول على مزيد من الأسلحة وفرض عقوبات أكثر صرامة.

وقالت لصحفيين بعد الخروج من الاجتماع ”يجب أن يدفعوا.. يجب أن يدفعوا ثمنا باهظا“.

وقال النائب الديمقراطي براد شيرمان، وهو أحد المشرعين الذين حضروا الاجتماع، إن الأوكرانيين طلبوا أن تفرض الولايات المتحدة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، لكنه يشعر بأن ذلك أمر خطير للغاية لأنه قد يثير صراعا مع روسيا.

تستخدم القنابل الفراغية الأكسجين من الهواء المحيط لتوليد انفجار شديد الحرارة، وعادة ما تنتج عنها موجة انفجار بمدة أطول بكثير مقارنة بالمتفجرات التقليدية.

وحذر خبراء من أن الهجوم العسكري الروسي ضد أوكرانيا قد يأخذ منعطفا مروعا إذا استخدم فلاديمير بوتين أسلحة حرارية ضد الأراضي السوفييتية السابقة.

وتعتبر الأسلحة الحرارية من أكثر أسلحة الحرب الموجودة وحشية، بحسب تقرير لصحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية نشر الأحد.

وتمتلئ الصواريخ بوقود شديد الانفجار ومزيج كيميائي، يمكن أن يتسبب عند الانفجار في موجات تفوق سرعة الصوت يمكن أن تمحو كل شيء في طريقها، بما في ذلك المباني والبشر، وتُعرف أيضًا باسم قنابل الهباء الجوي أو القنابل الفراغية.

ومن بين الأسلحة الروسية التي شوهدت وهي تتحرك باتجاه العاصمة كييف ومدن أخرى قاذفات صواريخ TOS-1 الحرارية. وهذه لا يتم استخدامها في الضربات الدقيقة، ولكن يمكن نشرها لتطهير مساحات من الأرض، وهو ما يثير المخاوف لأنها توجه ضربات شاملة تخلو من الدقة.

وقال إن آر جينزن جونز، المتخصص في استخبارات الأسلحة والمدفعية، على تويتر: ”شوهدت مجموعة واسعة من المعدات العسكرية في الغزو الروسي، بما في ذلك قاذفات الصواريخ الحرارية المتعددة الاسطوانات TOS-1. في حين أن الضربات كانت محدودة نسبيًا حتى الآن، فإن TOS-1 لديها احتمالية لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، لا سيما بالنظر إلى تاريخ روسيا (على سبيل المثال، الشيشان) ”.