كندا تعتزم منع استيراد النفط الروسي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو الإثنين أنّ بلاده تعتزم ”حظر استيراد النفط الخام“ الروسي، معتبراً أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوليغارشيين الروس يستفيدون من هذا القطاع.

وقال ترودو في مؤتمر صحافي ”اليوم نعلن حظر كلّ عمليات استيراد النفط الخام من روسيا“، مضيفاً ”هذا القطاع استفاد منه الرئيس بوتين والأوليغارشيون الروس بشكل كبير“، ومشدّداً على أنّ هذا التدبير يوجّه رسالة قوية على الرّغم من ضآلة الكميات التي استوردتها كندا في السنوات الأخيرة.

وفي العام 2019 استوردت كندا 17870 برميلا من النفط الخام الروسي في اليوم، أي نحو 2,6 بالمئة من مجمل وارداتها النفطية، إلا أنّ هذا الرقم تراجع إلى حدود الصفر في العام 2020، وفق الحكومة الكندية.

والإثنين أعلنت كندا إرسال شحنة جديدة من الأسلحة إلى أوكرانيا تضمّ خصوصاً أسلحة مضادّة للدبابات سيتم تسليمها ”بأسرع ما يمكن“، وفق وزيرة الجيوش الكندية أنيتا باند.

وقال ترودو ”شهدنا في الأيام الأخيرة أنّ بوتين ارتكب خطأ فادحاً“.

وتابع ”كان يعتقد أنّه من السهل غزو أوكرانيا والسيطرة على عاصمتها. كان يعتقد أنّ الغرب سيكون منقسماً وكان يعتقد أنّه توقّع كلّ العقوبات التي كنّا سنقرّرها“، مشدّداً على أنّ سيّد الكرملين ”كان مخطئاً“.

والإثنين عرض بوتين شروطه لوقف الحرب على أوكرانيا فيما لا تزال العقوبات تنهال على روسيا ويواصل الغربيون التلويح بمزيد منها.