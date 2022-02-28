واشنطن: سننسحب من المحادثات النووية إذا تعنتت إيران

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، مساء اليوم الإثنين، إن واشنطن مستعدة للانسحاب من جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 ”إذا أبدت إيران تعنتا“.

وأضاف برايس للصحفيين في تعليقه على المحادثات غير المباشرة التي تنعقد في فيينا، ”نحن مستعدون للانسحاب إذا أبدت إيران تعنتا فيما يتعلق بإحراز تقدم“، مضيفا أن ”الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سيبحثون عن بدائل إذا كانت إيران غير راغبة في المشاركة بحسن نية“، دون أن يذكر تلك البدائل بالتفصيل.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قد اتهم في وقت سابق اليوم الإثنين، فرنسا بمنع تقدم المفاوضات النووية الجارية في فيينا بين طهران ومجموعة 4+1.

وقال خطيب زاده في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، ردا على تصريحات صادرة عن الخارجية الفرنسية ”لو تصرفت فرنسا بشكل بناء من اليوم الأول للمحادثات ولم تحاول منع المفاوضات من التعرض لضربة مستمرة أو ربط مسارها الذي في طريقه إلى النهاية، بمواضيع خارج الاتفاق النووي، لكنا قد وصلنا منذ أشهر إلى مسودة نص للاتفاق“.

وأضاف خطيب زاده: ”مسؤولية فرنسا في الوضع الراهن واضحة للجميع، أوصي بأن تبذل باريس قصارى جهدها حتى لا تغفو مرة أخرى في الأيام المقبلة وتعطي المحادثات جلطة أخرى“، وفق تعبيره.