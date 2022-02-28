8 دول في الاتحاد الأوروبي تدعو لمحادثات فورية بشأن انضمام أوكرانيا

أظهرت رسالة مفتوحة، نُشرت اليوم الإثنين، أن رؤساء 8 دول في وسط وشرق أوروبا دعوا أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى منح أوكرانيا بشكل فوري وضع دولة مرشحة لعضوية الاتحاد، وبدء محادثات حول انضمامها لعضويته.

وقالت الرسالة: ”نحن، رؤساء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي: جمهورية بلغاريا وجمهورية التشيك وجمهورية إستونيا وجمهورية لاتفيا وجمهورية ليتوانيا وجمهورية بولندا وجمهورية سلوفاكيا وجمهورية سلوفينيا، نعتقد بشدة أن أوكرانيا تستحق الحصول على الفور على تصور بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي“، بحسب وكالة ”رويترز“.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إنه وقع على طلب رسمي لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وطلب زيلينسكي من الاتحاد الأوروبي السماح لأوكرانيا بالحصول على العضوية على الفور بموجب إجراء خاص؛ لأنها تدافع عن نفسها في مواجهة غزو القوات الروسية.

وفي تطور ميداني جديد، قالت شركة أمريكية خاصة إن صورا التقطتها الأقمار الصناعية، يوم الاثنين، تظهر أن القوات البرية الروسية واصلت التحرك صوب العاصمة الأوكرانية بقافلة عسكرية تمتد 27 كيلومترا.

وذكرت شركة ماكسار تكنولوجيز أن القافلة على الطرف الشرقي لمطار أنتونوف تضم مئات العربات المدرعة والدبابات والمدفعية وعربات الدعم اللوجيستي، وأنها تواصل التقدم جنوبا صوب كييف.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت، في وقت سابق يوم الاثنين، إن الأطراف التي تزود أوكرانيا بأسلحة فتاكة ستتحمل المسؤولية في حال استخدامها خلال الحملة العسكرية الروسية هناك.

وأضافت الوزارة أن الخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لن تمر دون رد قاس.

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم السبت الماضي، أن ألمانيا ستزود أوكرانيا بألف سلاح مضاد للدبابات و500 صاروخ أرض-جو ستينجر من مخزونات القوات المسلحة؛ حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا.

لكن موسكو قالت، يوم الاثنين، إن قرار ألمانيا إمداد أوكرانيا بالأسلحة قرار مشين.

من ناحيته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، لتلفزيون ”بي.إف.إم“، يوم الاثنين، إن فرنسا ستنقل سفارتها من العاصمة الأوكرانية كييف إلى مدينة لفيف غرب البلاد.

وفرنسا آخر دولة غربية تنقل سفارتها من العاصمة الأوكرانية، وقررت ذلك في ضوء تدهور الوضع على الأرض.