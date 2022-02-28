مقتل إسرائيلي في إطلاق نار جنوب العاصمة الأوكرانية

أكدت السفارة الإسرائيلية في أوكرانيا، مساء اليوم الإثنين، مقتل إسرائيلي وإصابة زوجته، جراء تعرضهما لإطلاق نار في مدينة بيلا تساركيفا، (84 كم جنوب العاصمة الأوكرانية كييف)، دون الكشف عن ملابسات الحادث.

ونقل موقع ”I24NEWS“ الإسرائيلي الناطق بالعربية، عن السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا ميخائيل برودتسكي لميمران، قوله إنه ”يؤكد أن إسرائيلياً قتل على ما يبدو جراء إطلاق نار“.

وبين الموقع أن وزارة الخارجية الاسرائيلية أعلنت في وقت سابق أنها تتفحص الأنباء الواردة عن مقتل إسرائيلي وإصابة زوجته في مدينة بيلا تساركيفا في أوكرانيا، لافتاً إلى أن الزوجين تعرضا لإطلاق النار عليهما من قبل مسلحين.

وأشار الموقع إلى أن السفارة الاسرائيلية التي تنشط حالياً من بولندا، علمت بالأمر من جهة اتصال في الجالية اليهودية.

وذكر أنه ”ليس من الواضح حتى الآن ظروف إطلاق النار، وليس من الواضح إن كان الإسرائيلي، قد تم إطلاق النار عليه من قبل جنود روس أو من قبل ميليشيات محلية شكوا بأنه عميل روسي“.

كما نقل الموقع عن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قوله، إن ”حوالي 4 آلاف إسرائيلي غادروا أوكرانيا بالفعل، بمساعدة مسؤولي وزارة الخارجية، لكن لا يزال هناك حوالي 180 ألفًا من اليهود الأوكرانيين يحق لهم الحصول على قانون العودة“.

وأضاف لابيد ”قادت وزارة الخارجية واحدة من أكثر العمليات تعقيداً في تاريخ الدولة في الأيام الخمسة الماضية، وسنبذل قصارى جهدنا حتى لا نترك أي إسرائيلي أو يهود خلفنا“.

وكان لابيد قد أصدر قراراً، يوم السبت الماضي، بنقل طاقم السفارة الإسرائيلية من مدينة لفوف غرب أوكرانيا إلى بولندا، بناء على التطورات الميدانية الأخيرة جراء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ولفت إلى أنه أصدر تعليمات لموظفي السفارة الإسرائيلية في مدينة لفوف غرب أوكرانيا بالانتقال إلى الجانب البولندي من الحدود.

ومع بدء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، طلبت وزارة الخارجية الإسرائيلية، من اليهود المتواجدين في أوكرانيا، مغادرتها عبر المعابر الحدودية البرية.

ولتسهيل عملية إجلاء الإسرائيليين من أوكرانيا، أرسلت السفارات الإسرائيلية ممثلين لها إلى معبر ميديكا مع بولندا، ومعبر فيسني نيمسكي مع سلوفاكيا، ومعبر زاهوني مع المجر، ومعبر سيغيت مع رومانيا، ومعبر بلانكا مع مولدوفا، لمساعدة الإسرائيليين على الإخلاء برا، في أعقاب إغلاق المجال الجوي الأوكراني.