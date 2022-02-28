قافلة عسكرية روسية بطول 27 كيلومترا تتقدم صوب كييف

قالت شركة أمريكية خاصة إن صورا التقطتها الأقمار الصناعية، اليوم الاثنين، تُظهر أن القوات البرية الروسية واصلت التحرك صوب العاصمة الأوكرانية بقافلة عسكرية تمتد 27 كيلومترا.

وأضافت شركة ”ماكسار تكنولوجيز“ أن ”القافلة على الطرف الشرقي لمطار أنتونوف تضم مئات العربات المدرعة والدبابات والمدفعية وعربات الدعم اللوجيستي، وأنها تواصل التقدم جنوبا صوب كييف“.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير إن ”الولايات المتحدة تتوقع أن تحاول القوات الروسية تطويق كييف في الأيام المقبلة، وقد تصبح أكثر عدوانية بسبب إحباطها من تقدمها البطيء صوب المدينة حتى الآن“.

ودوت صفارات الإنذار، التي تحذر من الضربات الجوية، في شوارع كييف الخالية إلى حد كبير اليوم الإثنين، منذرة بهجوم روسي صاروخي محتمل آخر، مع استعداد المدينة لمعارك أسوأ مع اقتراب القوات الروسية.

وقال المسؤول: ”نتوقع أنهم سيواصلون المضي قدما ومحاولة تطويق المدينة في الأيام المقبلة“، مضيفا أن القوات الروسية على بعد 25 كيلومترا من وسط مدينة كييف.

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن المقاومة الأوكرانية الشديدة أبطأت تقدم القوات الروسية، وأن إخفاقات في التخطيط تركت بعض الوحدات الروسية دون وقود أو إمدادات أخرى.

وقال المسؤول للصحفيين: ”أحد الأشياء التي يمكن أن تنجم عن ذلك إعادة تقييم خططهم، وإمكانية أن يكونوا أكثر عدوانية وأكثر فجاجة فيما يتعلق بحجم ونطاق استهدافهم كييف“.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته ولم يقدم أدلة، أن الولايات المتحدة لم تر ذلك الآن، لكنها قلقة من حدوثه.

إلى ذلك، قالت موسكو، اليوم الاثنين، إن قرار ألمانيا إمداد أوكرانيا بالأسلحة قرار مشين.

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، السبت الماضي، أن ألمانيا ستزود أوكرانيا بألف سلاح مضاد للدبابات و500 صاروخ أرض-جو ستينجر من مخزونات القوات المسلحة؛ حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا.

وفي السياق، قالت الحكومة النرويجية، في بيان اليوم الاثنين، إنها سترسل أسلحة إلى أوكرانيا، لتصبح أحدث دولة أوروبية تفعل ذلك بعد الغزو الروسي.

ويلغي القرار سياسة تتبعها النرويج منذ خمسينيات القرن الماضي، بعدم إرسال أسلحة إلى دول غير أعضاء في حلف شمال الأطلسي في حالة حرب أو تواجه خطر الصراع المسلح.