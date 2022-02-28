أردوغان: لا يمكن أن نتخلى عن علاقاتنا مع روسيا أو أوكرانيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرة أخرى، يوم الإثنين، إن تركيا لا يمكنها التخلي عن علاقاتها مع روسيا أو أوكرانيا، وسط غزو روسي لأوكرانيا.

وأضاف أردوغان أن ”أنقرة ستنفذ اتفاقها بشأن المرور من مضائقها لمنع تصعيد الحرب“.

ووصفت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، أمس الأحد، الغزو الروسي ”بالحرب“، مما يسمح لها بالاحتجاج باتفاقية دولية تعود لعام 1936، وتقيد مرور بعض السفن الروسية عبر مضيقين تركيين.

وبموجب اتفاقية ”مونترو“ لعام 1936 تسيطر تركيا على مضيقي ”الدردنيل“ و“البوسفور“ اللذين يربطان البحر المتوسط بالبحر الأسود، ويمكنها منع مرور السفن الحربية في أثناء الحروب أو إذا تعرضت للتهديد.

وناشدت كييف أنقرة أن تمنع مرور السفن الحربية الروسية إلى البحر الأسود، الذي أطلقت منه روسيا اجتياحها للشاطئ الجنوبي لأوكرانيا.

وانتقد الرئيس التركي أردوغان، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، ما وصفه بالموقف ”غير الحاسم“ من قبل الولايات المتحدة والقوى الغربية بشأن غزو أوكرانيا، قائلا إن ”هذا دليل على فشل النظام الدولي“.

وأضاف أن ”تركيا لن تقدم أي تنازل بشأن التزاماتها تجاه تحالفاتها، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي“، لكنها لا يمكن أيضا أن تتخلى عن ”المصالح الوطنية“ في منطقتها.

كما وصف الغزو الروسي مجددا بأنه ”غير مقبول“.

والجمعة الماضية، ثاني أيام الغزو الروسي على أوكرانيا، اعتبر أردوغان أن رد فعل حلف شمال الأطلسي والدول الغربية على الهجوم ”لم يكن حاسما“.

وقال أردوغان: ”لا ينبغي أن يتحول ذلك إلى موجة اعتيادية من الإدانات. كان يجب على حلف شمال الأطلسي أن يتخذ خطوة أكثر حسما“.

وأضاف للصحفيين أن ”الاتحاد الأوروبي وكل العقليات الغربية لم تظهر موقفا حازما بشكل جدي. جميعهم يسدون النصح باستمرار لأوكرانيا“.

وتابع: ”ليس من الممكن الحصول على أي شيء بالنصيحة. عندما نبحث عن خطوات تم اتخاذها، لا نرى أي خطوات“.

وفي الوقت الذي تتعاون فيه أنقرة مع موسكو في مجالي الدفاع والطاقة، باعت تركيا أيضا طائرات مسيرة لأوكرانيا، ووقعت اتفاقا معها للشراكة في إنتاج المزيد.

وتعارض أنقرة أيضا السياسات الروسية في سوريا وليبيا، فضلا عن ضمها لشبه جزيرة القرم في 2014.